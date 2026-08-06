Gonzalo Barquilla 06 AGO 2026 - 18:10h.

Sara María, de 55 años, desapareció el pasado 5 de julio en las inmediaciones de Can Miravitges, en Badalona

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Sara María S. A., una mujer de 55 años, desapareció hace un mes en Badalona y sigue sin dejar rastro. Fue vista por última vez el pasado 8 de julio en la zona de monte de Can Miravitges, en el barrio de Pomar de Dalt, y desde entonces los Mossos d'Esquadra mantienen activa la búsqueda. La policía catalana difundió una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en la que advertía de que la desaparecida "podría estar desorientada", un extremo sobre el que no ha facilitado más detalles.

SOS Desaparecidos ha actualizado ahora el caso para recordar que Sara María continúa en paradero desconocido cuando ya ha transcurrido un mes desde su desaparición. Mientras los Mossos la describieron inicialmente como una mujer de complexión normal, pelo castaño y media melena, la asociación señala que es de complexión corpulenta, tiene los ojos marrones y el pelo castaño y largo, diferencias habituales entre las descripciones de los distintos organismos.

Por el momento no han trascendido las circunstancias que rodearon su desaparición ni las líneas de investigación que siguen los Mossos d'Esquadra. Todas las hipótesis estarían abiertas actualmente.

Un entorno donde la ciudad da paso a la montaña

Can Miravitges, el último lugar donde fue vista Sara María, no es simplemente un punto del mapa de Badalona. Se trata de una histórica masía de origen medieval, reformada entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, situada en el barrio de Pomar de Dalt, en el extremo norte de la ciudad. Es una zona de transición donde el entorno urbano deja paso a caminos rurales, antiguas explotaciones agrícolas y al espacio natural del Parc de la Serralada de Marina. Históricamente, este enclave estuvo rodeado de viñedos, cultivos y masías que comunicaban la costa con el Vallès, un carácter rural que todavía conserva en parte con bancales, pistas forestales y senderos poco transitados.

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Precisamente esa orografía convierte el entorno en un escenario especialmente complejo para una búsqueda. La zona está formada por pinares mediterráneos, matorral, barrancos, torrentes, taludes y pronunciados desniveles, además de una amplia red de caminos que conecta con municipios como Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Tiana o Sant Fost de Campsentelles. En este tipo de espacios, la vegetación puede dificultar la visibilidad y una persona puede alejarse rápidamente del entorno urbano o quedar fuera de las rutas más frecuentadas, especialmente si, como advirtieron los Mossos d'Esquadra en la alerta difundida tras la desaparición, pudiera encontrarse desorientada.

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Una investigación con varias posibilidades abiertas

La advertencia de los Mossos d'Esquadra de que Sara María "podría estar desorientada" es uno de los pocos datos oficiales que se conocen sobre la desaparición. Las autoridades no han explicado a qué obedece esa circunstancia ni han facilitado información sobre el estado personal o médico de la mujer. En términos generales, puede responder a causas muy diversas, desde un problema cognitivo o un episodio médico hasta una crisis relacionada con la salud mental, sin que ninguna de ellas haya sido vinculada oficialmente a este caso.

Tras un mes sin noticias, lo habitual en investigaciones de este tipo es que los cuerpos policiales mantengan abiertas varias líneas de trabajo mientras reconstruyen los últimos movimientos de la persona desaparecida. Entre ellas suelen contemplarse una desaparición involuntaria (especialmente si existe la posibilidad de que la persona estuviera desorientada y continuara caminando durante horas), un accidente en una zona de difícil acceso, una marcha voluntaria o, mientras no pueda descartarse por completo, la eventual participación de terceras personas. En el caso de Sara María, sin embargo, no ha trascendido públicamente ningún indicio de criminalidad ni los Mossos d'Esquadra han informado de cuál es la principal hipótesis sobre la que trabajan, por lo que la investigación continúa abierta mientras se mantiene el llamamiento a la colaboración ciudadana. SOS Desaparecidos fijó la desaparición el día 5 de julio, a diferencia de los Mossos, que lo hicieron el dia 8.