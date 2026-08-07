Un joven de 26 años está siendo investigado por agredir sexualmente a una menor de 16 años tutelada en Vitoria e intentarlo con otras dos más

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VitoriaLa Ertzaintza y la justicia investigan un nuevo caso de agresión sexual a menores tuteladas por la Diputación de Álava. Según ha informado el medio de comunicación 'El Correo', el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha impuesto una orden de alejamiento a un joven de 26 años investigado por una presunta agresión sexual a tres menores tuteladas por la Diputación Foral de Álava.

La medida, acordada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, impide al joven de 26 años acercarse o comunicarse con las tres adolescentes, de entre 14 y 16 años, mientras continúan las diligencias judiciales.

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Las supuestas agresiones a estas tres menores

De acuerdo con la información publicada por 'El Correo', la investigación comenzó después de que una educadora del centro pusiera los hechos en conocimiento de la Ertzaintza tras hablar con una de las menores. A partir de ese momento, la Policía autonómica inició las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Según la información recogida por 'El Correo', la principal denunciante habría conocido al investigado a través de una red social. Tras varios contactos, ambos habrían mantenido varios encuentros en el domicilio del joven.

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La investigación sostiene que durante esas citas el hombre habría propuesto encuentros de carácter sexual y, en alguna ocasión, habría ofrecido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.

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"Sin testigos, el ahora investigado supuestamente le instó a mantener relaciones sexuales completas. Como ésta se negó, cambió de registro para reclamarle 'una felación', objetivo que logró. Horas más tarde, el investigado contactó de nuevo con la adolescente. En esta ocasión le ofreció dinero en metálico a modo de gratificación si regresaba a su domicilio. La investigación abierta por la Ertzaintza cifra ese ofrecimiento en '50 euros'. La receptora del mensaje aceptó retornar a la vivienda", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Al parecer, el joven de 26 años le propuso otros encuentros a la menor tutelada en la que participaron otras dos adolescentes residentes en el mismo centro de acogida. Las tres habrían rechazado mantener relaciones sexuales completas con el investigado, quien, según la investigación, llegó a ofrecerles dinero antes de que abandonaran la vivienda.

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Prohibición de comunicarse con ellas mientras avanza la investigación

Los hechos se conocieron cuando una de las menores, la más pequeña, contó lo sucedido a una educadora del centro, que trasladó la información a sus responsables y estos alertaron a la Ertzaintza.

Tras reunir los primeros indicios, los agentes identificaron y detuvieron al sospechoso, que fue puesto a disposición judicial. Después de prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, la magistrada acordó como medida cautelar una orden de alejamiento respecto a las tres menores mientras la investigación sigue abierta.

"Es decir, no podrá comunicarse ni acercarse a ninguna de las tres chicas involucradas en este nuevo episodio de agresión sexual a menores tuteladas. Al menos mientras dure la investigación", indican desde el medio de comunicación que ha informado de la noticia.

No obstante, hay que destacar que el caso se encuentra en fase de instrucción y que el investigado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.