Blanca Agost 06 OCT 2026 - 22:10h.

La acampada ocupa la plaza del Ayuntamiento donde se tiene que lanzar la mascletá

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La calle se tensa en Valencia. Allí la acampada ocupa la plaza del Ayuntamiento donde, en tres días, debería celebrarse su tradicional mascletá. Ellos dicen que no se van, retan a la alcaldesa y ella señala a la Delegación del Gobierno, informa Toni Ramos. El próximo viernes se tienen que iniciar los actos conmemorativos del Día de la Comunidad Valenciana. Una procesión cívica junto con la Acampada y disparar la mascletá. El Ayuntamiento pide poder realizar los actos, mientras que los acampados dicen que se puede hacer en otro lado. Desde la subdelegada del Gobierno, que aspira a la alcaldía de Valencia, dice que hay que defender el derecho de reunión.

De hecho, el Ayuntamiento de València ha enviado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, un requerimiento previo a emprender acciones legales en el caso de que no garantice el "normal" desarrollo de los actos del 9 d'Octubre y por "la falta de actuación" de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las personas en el marco de la acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento al tiempo que responsabiliza a la Delegación si hubiera incidentes en estos días.

Este requerimiento previo, firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, se ampara en la Ley 29/1998, que recoge que cuando una administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que modifique su actuación o inicie la actividad a la que está obligada. Es decir, se trata de un procedimiento previo a interponer dicho recurso.

Así, el requerimiento incluye la "advertencia expresa" de que si no se adoptan "las medidas para garantizar la seguridad e integridad de las personas en la Plaza del Ayuntamiento y para que se celebren los actos conmemorativos del día 9 d'Octubre con normalidad y de acuerdo con la relación de actos agendada y autorizada previamente, se llevarán a efecto las acciones legales que proceda".

En concreto, en su escrito, el Ayuntamiento de València requiere formalmente a la Delegación de Gobierno que "garantice el normal desarrollo de los tradicionales actos previstos en la celebración de la festividad oficial de la Comunitat Valenciana" y que "la concentración, sin título jurídico, en la Plaza del Ayuntamiento, no impida la normal celebración y desarrollo de los actos" del 9 d'Octubre y las manifestaciones previstas, "garantizando en particular la seguridad e integridad de las personas participantes y asistentes".

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El escrito relata cómo el pasado 3 de octubre, tras la manifestación convocada por la vivienda, "parte de sus participantes se desplazó a la Plaza del Ayuntamiento, alterando por tanto el recorrido previsto de la manifestación, y se sentó frente al consistorio para continuar la protesta". El requerimiento explica cómo la presencia de tiendas de campaña ha ido incrementándose de forma paulatina hasta situarse en aproximadamente 314 personas a la 1.45 horas del 5 de octubre.

El Ayuntamiento incide en que, según las comprobaciones de la Policía Local desde la llegada de los primeros manifestantes y con posterioridad, "no hubo presencia del Cuerpo Nacional de Policía". Además, menciona que el 3 de octubre desde la acampada se alertó a la Policía Local de la "preocupación" de que ocurrieran incidentes esa madrugada, que finalmente no se produjeron.

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El Ayuntamiento de València expone que la Policía Local ha mantenido "sucesivos contactos telefónicos" con el Cuerpo Nacional de Policía "ofreciendo su colaboración", pero sin que a fecha de este martes "haya existido presencia uniformada" de la Policía Nacional en la plaza.

En este marco, la corporación local advierte a la Delegación de que hay previstos "numerosos actos" en la Plaza del Ayuntamiento vinculados a la celebración del 9 d'Octubre. El requerimiento detalla la programación prevista por el Día de la Comunitat Valenciana, que incluye, entre otros eventos, la Procesión Cívica y ofrenda floral al rey Jaime I y el disparo de la mascletà, así como su montaje y desmontaje.

"Dichos actos, como todos los años, van a comportar presencia masiva de personas y un aumento significativo del riesgo ya existente en materia de seguridad", subraya el Ayuntamiento, antes de destacar que la Procesión Cívica está además declarada bien de interés cultural (BIC) e incluye el disparo de la 'mascletà'. Para el consistorio, "la imposibilidad de realizar la 'mascletà' del 9 de Octubre supondría un perjuicio al patrimonio cultural, la simbología cívica y la tradición histórica".

"La suspensión de este evento no solo rompe una tradición consolidada, sino que afecta directamente a un elemento descriptivo de un bien protegido por la legislación de patrimonio cultural valenciano, privando a la sociedad de un ritual de cohesión social e identidad colectiva legalmente tutelado", argumenta el Ayuntamiento.

El requerimiento del Ayuntamiento también advierte sobre las dos manifestaciones "de marcado sentido político contrario" que, "aunque no discurren por la Plaza del Ayuntamiento, podrían saldarse con presencia previa o posterior de manifestantes en la Plaza del Ayuntamiento en concurrencia con el asentamiento existente".

El Ayuntamiento de València remarca que todos los actos descritos son conocidos por la Delegación "por cuanto la garantía para su normal desarrollo fue tratada en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 30 de septiembre".

Con todo, el consistorio esgrime que la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia, responsabilidad y deber de asistencia entre Administraciones Públicas, de tal manera que la negativa a prestar la colaboración requerida sólo pueden fundarse en causas tasadas, como son la falta de competencia o insuficiencia de medios, entre otras.

El Ayuntamiento subraya que "la responsabilidad de garantizar la seguridad e integridad de las personas en el marco de la concentración/asentamiento realizado en la Plaza del Ayuntamiento, corresponde a la Administración del Estado a través de la Delegación del Gobierno".

Por ello, indica que "en el caso de que se produjeran incidentes en los próximos días que afectaran a la seguridad e integridad de las personas, esa Delegación del Gobierno sería responsable por cuanto no ha dispuesto presencia policial uniformada hasta el momento y no ha atendido el ofrecimiento de colaboración de la Policía Local de València".

De la vivienda a la huelga general

Mientras tanto solo falta poner fecha a la huelga general por la vivienda. Es la calle junto al Sindicato de Inquilinas quienes están liderando la protesta. Se han unido rápido los sindicatos mayorityarios que han puesto los salarios en el foco del problema. "Un 82% ha subido el alquiler en los últimos 15 años mientras que la subida de los salarios no llega al 25%", comentan. "No hay convenio que aguante las subidas del precio de las viviendas", destaca como argumento para la huelga Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

No acepta este giro la patronal que insiste en que la vivienda no es un conflicto laboral: "Y sin embargo nos afecta y nosotros no podemos hacer nada por arreglar la vivienda", dice la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

María Jesús Montero reconoce que la huelga es contra la oposición

Los partidos políticos, ya en campaña, se posicionan. La izquierda animando a la huelga, "es una huelga con mucho sentido porque los salarios de este país se los está comiendo la vivienda". Más aún. María Jesús Montero, emulando a Aznar, ha dicho "que estamos ante algo inédito, habitualmente las huelgas generales se convocan contra el Gobierno, en este caso contra la oposición".

El PP entiende la huelga, "La entiendo, dicho esto, qué curioso que sea ahora", ha señalado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso y Vox está en contra.

Cerca del Congreso, en la Puerta del Sol la bandera ha pasado de Maricarmen a la Huelga General.