Manuel Pimentel Granada, 17 AGO 2026 - 12:38h.

Los daños detectados hasta ahora corresponden principalmente a grietas, desprendimientos puntuales en revestimientos y otros elementos no estructurales

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El Ayuntamiento de Granada ha recibido cerca de un millar de solicitudes para evaluar los daños causados por el terremoto de magnitud 4.8 con epicentro en Alhendín, registrado en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto. Se trata del mayor seísmo en 70 años en la ciudad.

Las actuaciones de los Bomberos y de los servicios municipales en las horas inmeditamente posteriores se han centrado en retirar cascotes y elementos desprendidos de tejados y fachadas, además de asegurar y proteger zonas de paso de los lugares más perjudicados.

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Daños no estructurales

Por el momento, las primeras valoraciones técnicas llevadas a cabo transmiten un mensaje de tranquilidad, ya que la gran mayoría de los edificios inspeccionados presentan un comportamiento estructural adecuado y los daños detectados corresponden principalmente a grietas, fisuras y desprendimientos puntuales en revestimientos, falsos techos, particiones interiores y otros elementos no estructurales.

Las inspecciones revelan que los principales desperfectos provocados por el terremoto consisten en grietas y fisuras en acabados y tabiques en algunas viviendas, desprendimientos puntuales en fachadas, azulejos, falsos techos y otros elementos de tipo no estructural.

"No estamos ante una situación de daños estructurales generalizados, pero vamos a mantener el dispositivo activo y seguiremos revisando todos los casos que puedan requerir una valoración especializada”, ha informado la alcaldesa Marifrán Carazo.

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Oficina de atención a los afectados

El Ayuntamiento de la ciudad tiene previsto abrir este martes, 18 de agosto, una oficina en el Centro Cívico del Zaidín para atender a los vecinos afectados. Una de las zonas que ha concentrado una mayor demanda de los vecinos ha sido precisamente el distrito del Zaidín, y especialmente las viviendas del barrio de Santa Adela, donde se han atendido numerosas peticiones de residentes preocupados por los efectos del movimiento sísmico.

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Según ha explicado la regidora, este servicio gratuito contará con miembros del Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) para asesorar a los vecinos que demanden sus servicios, facilitándoles los trámites y evitando desplazamientos innecesarios.

A este dispositivo se han incorporado también técnicos municipales, de Protección Civil y profesionales de la arquitectura técnica, que están trabajando de forma coordinada con Bomberos para valorar los inmuebles y establecer las prioridades de actuación. El refuerzo de profesionales permitirá constituir nuevos grupos de inspección y agilizar la respuesta ante el elevado número de solicitudes recibidas.

Más de 300 réplicas

Según ha indicado el Instituto Geográfico Nacional, hasta este lunes, el terremoto ha venido precedido de 348 réplicas, en su mayoría de baja magnitud (inferior a 2 grados) y a profundidades muy superficiales, de los cuales 37 han sido sentidos por la población.

La mayor de las réplicas de este enjambre sísmico se prudujo 5 horas después del terremoto principal, de magnitud 3.3. También se registró un seísmo de 3.7 unas seis horas antes del principal, en la tarde del viernes 14 de agosto, con epicentro en Armilla y otro 20 días antes, el 26 de julio por la tarde de 3,6 grados.