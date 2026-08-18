La primera hipótesis que manejan los investigadores apunta a un ajuste de cuentas entre los dos clanes y el enfrentamiento deja ya cinco víctimas mortales

Alerta tras el triple crimen de Isla Cristina, Huelva: temor a represalias y tanatorios vigilados en plena búsqueda de los autores del tiroteo

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HuelvaLa barriada de El Rocío de Isla Cristina asiste desde el shock y la conmoción al avance de las investigaciones por el triple crimen que el domingo sacudió a la localidad. Eran las 22:00 horas del domingo cuando dos encapuchados, desde la motocicleta en la que estaban subidos, abrieron fuego matando en el acto a tres personas e hiriendo a otras dos. Tras ello, se dieron inmediatamente a la fuga, dejando tras de sí los tres cadáveres y un caso que, según las primeras hipótesis, apunta a un ajuste de cuentas que se remonta a un enfrentamiento entre clanes que dura ya varios años y que arrastra todo un historial criminal.

Los implicados, a los que las autoridades buscan ahora en el desarrollo de un amplio dispositivo policial, actuaron disparando directamente a parte de la familia del conocido como Manuel ‘El Baba’, un individuo del llamado clan de los Salazar. Mataron a su madre, de 62 años y a su hermana, embarazada, de 39 y embarazada de ocho meses. El bebé también murió. Además, hirieron de gravedad a su sobrino, de ocho meses. Las otras dos victimas no tenían nada que ver con ellos, ni por su relación de parentesco ni por una vinculación con cualquier clan. Eran simplemente dos adolescentes que se encontraron con la escena y sufrieron fatalmente las consecuencias: uno de ellos, Hugo, de 16 años, tan solo iba a ver a su novia cuando los disparos acabaron con su vida. El otro, de la misma edad, resultó herido con un impacto de bala en la pierna, aunque está estable y fuera de peligro.

El origen de la guerra entre los Salazar y los Moriña en Huelva

Por la naturaleza de los acontecimientos, las víctimas, los antecedentes y el historial previo, los agentes, que no descartan ninguna hipótesis, trabajan con el ajuste de cuentas como origen más plausible de los dramáticos hechos, que mantienen en alerta al municipio.

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Para entender todo, hay que remontarse a ese tiroteo de septiembre de 2024 como definitivo detonante, y aún antes a los problemas existentes en el matrimonio que conformaban Saray, del clan de los Moriña, y Manuel, más conocido como ‘El Baba’, de los Salazar.

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Según relataron la propia Saray y sus familiares en el 'Programa de Ana Rosa' de esta casa, en Telecinco, semanas después de ese tiroteo, ella quería separarse. No soportaba la relación y era víctima de violencia de género, según denunció, añadiendo que al maltrato se sumaban sus amenazas: “Iba a matar a mis hermanos como yo lo dejara”.

Y lo que sucedió semanas antes de esa declaraciones, exactamente el 10 septiembre de 2024, es que, en efecto, ‘El Baba’, que aún no ha sido juzgado, actuó. Según la acusación, abrió fuego y mató a uno de sus cuñados, Ramón Moriña, e hirió a otro, –Luis–, al que dejó con una bala en la cabeza, pese a que sobrevivió milagrosamente, como explicó en El Programa de Ana Rosa.

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Este episodio, según declaró Saray, sucedió poco después de que ‘El Baba’ cumpliese con una condena de prisión por agredir con un arma blanca a dos personas, tras un altercado con su propia familia y la de ella, con los que además trabajaba en la tienda de alimentación Moriña. Ante la situación, un hermano le echó asegurando que les iba a “buscar la ruina”, tras lo cual comenzó el génesis de un enfrentamiento que continuó escalando desde entonces hasta dejar hasta la fecha un total de cinco víctimas mortales; seis, si se cuenta al bebé de la asesinada en Isla Cristina.

Del tiroteo de 2024 y el enfrentamiento entre clanes al triple crimen de Isla Cristina

A partir de ese momento previo, y en su versión, los Moriña aseguraron que Manuel ‘El Baba’ se la tenía jurada a los hermanos de Saray, a los que estando en la cárcel ya decía que los iba a matar.

Al salir, y según la acusación, el 10 de septiembre de 2024 perpetró el tiroteo en el que mató a Ramón e hirió a Luis, dándose la fuga a continuación hasta ser identificado y localizado en Gijón, donde agentes de la Policía Nacional efectuaron su detención.

Con el enfrentamiento ya llegando al derramamiento de sangre, empezaron las respuestas en venganza y las represalias. Todo mientras, también en el programa de Ana Rosa, desde la familia de ‘El Baba’ lo que denunciaban es que les estaban presionando para exiliarse y marcharse de Huelva: “Luis Moriña es el que nos tiene amenazados de muerte. Me da 24 horas para desalojar todo mi bloque entero. Si no nos meten fuego”, contaba entonces, asegurando que los Moriña buscaban venganza.

En este contexto, en las semanas sucesivas al crimen de ese 10 de septiembre se registraron varios tiroteos adicionales de amedrentamiento y amenaza en el barrio que después se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron varios familiares del agresor.

Entre disparos a las fachadas e incluso incendios en puntos donde residían parientes de El Baba, la situación volvía a escalar en mayo de 2025, y ya con la familia de éste exiliada de acuerdo a la ley gitana tras dejar Huelva para afincarse a unos 50 kilómetros en Isla Cristina.

Allí, ese mes de mayo de hace un año, la Guardia Civil detuvo a tres allegados de ‘El Baba’ que mantenían a los vecinos amedrentados mientras vigilaban posibles represalias desde las azoteas. Y justo un mes después, en junio de 2025, otro tiroteo tenía lugar y en él mataban a un hombre y herían a su hija. El fallecido, según medios locales, era un padrastro de ‘El Baba’.

La escalada de violencia, no obstante, no quedaría ahí. La guerra entre los Salazar y los Moriña, presuntamente, y con todas las reservas hacia una investigación que sigue en marcha y está bajo secreto de sumario, escalaba el domingo en Isla Cristina, donde dos encapuchados que ahora se asocian a Los Moriña y a los que están buscando tras darse la fuga, abrieron fuego para avivar, un año después, el terrible conflicto.