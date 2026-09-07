Accedemos a las imágenes del día que encontraron el cuerpo de Francisca Cadenas

Compartir







'Vamos a Ver' ha tenido acceso a las imágenes del reportaje fotográfico incluido en el acta de inspección ocular realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) en la vivienda de los hermanos Julián y Manuel González, acusados del asesinato de su vecina Francisca Cadenas.

Alfonso Egea, colaborador de 'Vamos a Ver', también ha tenido acceso a este material, que muestra el estado de la casa antes y durante la localización de los restos de la mujer. La inspección se realizó antes de que los agentes confirmaran el hallazgo del cuerpo y refleja una vivienda marcada por la suciedad, el desorden y la acumulación de objetos.

Las fotografías muestran diferentes estancias de la casa, donde los investigadores encontraron macetas, garrafas, productos de limpieza y otros enseres acumulados. El desorden y la suciedad llegaron a dificultar incluso la reconstrucción de los hechos prevista por los investigadores. En el patio, los agentes centraron su atención en una zona del suelo situada debajo de unas lavadoras. Los azulejos presentaban una alteración y una pequeña abertura. Uno de los investigadores introdujo una cámara en el hueco y observó en su interior una bolsa de rafia y posibles restos óseos. Al ampliar la abertura, los especialistas localizaron una fosa de unos 32 centímetros de profundidad con huesos humanos.

La casa de los hermanos González, había estado llena de vida durante nueve años. El lugar donde habían escondido a Francisca Cadenas era un patio muy transitado y en el que hacían su día a día

Durante nueve años, aquella vivienda había sido una casa aparentemente normal. Bajo unas lavadoras, bombonas de butano y otros objetos del patio se encontraban ocultos los restos de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos en 2017. Entre los indicios recuperados figuran el anillo que permitió identificarla, una brida utilizada para retenerla, un mechón de pelo de mujer y varios dientes humanos. También fueron localizadas una sierra con restos de sangre, cadenas y ropa interior femenina que, según la investigación, no pertenecía a Francisca.

PUEDE INTERESARTE Nueve años de la desaparición de Francisca Cadenas: de las fechas clave del crimen a la rabia de los vecinos de Hornachos

La investigación sostiene que el cuerpo fue sometido a diferentes torturas después de la muerte: un intento de descuartizamiento y diferentes manipulaciones. Los dos hermanos permanecen en prisión provisional acusados de matar y descuartizar a Francisca. Las imágenes del acta permiten reconstruir visualmente las condiciones de la vivienda y el lugar en el que permanecieron ocultos sus restos durante años, en una inspección que se prolongó durante horas y en la que los agentes revisaron minuciosamente el patio y el resto de las estancias del inmueble.