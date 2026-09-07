Raquel Noya Sevilla, 07 SEP 2026 - 11:01h.

El plazo para optar a estos puestos escolares termina el 7 de septiembre y las adjudicaciones comenzarán el día 8

La oferta incluye 3.563 plazas de grado básico, 3.744 de grado medio y 2.021 de grado superior, con Administración, Hostelería e Informática entre las familias con más vacantes

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Aquellas personas que quieren estudiar Formación Profesional en Andalucía y se quedaron sin plaza en el proceso ordinario tienen todavía una última oportunidad. La Junta ha abierto un nuevo periodo para solicitar 9.328 vacantes de FP repartidas entre ciclos de grado básico, medio y superior.

Las plazas corresponden a enseñanzas en oferta completa que, una vez finalizada la admisión ordinaria, continúan teniendo puestos disponibles y no cuentan con lista de espera. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta hoy, 7 de septiembre.

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Administración, Hostelería y Turismo concentran la mayor oferta

Del total de vacantes, 3.563 corresponden a grado básico, 3.744 a grado medio y 2.021 a grado superior.

Por familias profesionales, Administración y Gestión concentra la mayor oferta, con 2.407 plazas disponibles. Le siguen Hostelería y Turismo, con 1.453; Informática y Comunicaciones, con 934; Agraria, con 819; y Electricidad y Electrónica, con 606.

También hay vacantes en Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 592 plazas, e Industrias Alimentarias, que suma 257.

Entre los ciclos de grado básico destaca Servicios Administrativos, con 744 puestos disponibles, seguido de Informática y Comunicaciones, con 499, y Agro-jardinería y Composiciones Florales, con 369.

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En grado medio, Gestión Administrativa reúne una de las mayores bolsas de plazas, con 1.227 vacantes distribuidas en 79 centros de todas las provincias andaluzas. También hay puestos en Atención a Personas en Situación de Dependencia, Cocina y Gastronomía, Sistemas Microinformáticos y Redes y Servicios en Restauración.

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Para quienes buscan un grado superior, la oferta incluye 342 plazas de Administración y Finanzas, 323 de Guía, Información y Asistencias Turísticas, 130 de Dirección de Cocina y 124 de Animación Sociocultural y Turística.

Quién puede solicitar una plaza

La convocatoria está abierta a las personas que cumplan los requisitos de acceso a los ciclos de grado básico, medio o superior. También pueden participar quienes ya solicitaron plaza en junio y permanecen en lista de espera.

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En este último caso, ambas solicitudes seguirán activas hasta que el alumno formalice la matrícula. Al hacerlo, renunciará automáticamente al resto de solicitudes que continúen en trámite.

La Junta recomienda presentar la solicitud a través de la Secretaría Virtual de los centros docentes andaluces.

Adjudicaciones cada semana hasta noviembre

El calendario no termina el 7 de septiembre. La primera adjudicación de vacantes se realizará el 8 de septiembre, coincidiendo con la asignación de plazas de la lista de espera.

Los alumnos que consigan una plaza recibirán un SMS en el teléfono facilitado durante la solicitud y tendrán 48 horas para aceptarla o rechazarla.

A partir de ese momento, el proceso se repetirá cada semana. Se abrirán nuevos periodos de solicitud de jueves a lunes con las plazas que continúen disponibles y las adjudicaciones se realizarán los martes.

El sistema permanecerá activo hasta el 15 de noviembre, cuando finalizará este periodo extraordinario de cobertura de vacantes. Si una persona presenta varias solicitudes durante el proceso, solo se tendrá en cuenta la última.

Además, cada martes se actualizarán en la Secretaría Virtual las nuevas adjudicaciones de la lista de espera, de modo que quienes no consiguieron plaza en julio todavía tendrán nuevas oportunidades de acceder a uno de los ciclos que mantengan puestos disponibles.