Sanidad inicia la vacunación a gran escala en Ceuta

298 personas migrantes alojadas en el CETI de Ceuta han recibido ya las vacunas triple vírica, difteria-tétanos, varicela y polio

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Un total de 298 personas migrantes alojadas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han recibido ya las vacunas triple vírica, difteria-tétanos, varicela y polio, lo que supone 1.192 dosis de las 45.000 que han donado las comunidades autónomas para prevenir estas enfermedades infecciosas.

Así consta en el último balance de asistencias sanitarias a personas migrantes realizadas entre las 9 horas de ayer y las 9 horas de este martes facilitadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), y que por primera vez introduce los datos de vacunación.

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Hace unos días, el Ministerio de Sanidad puso las primeras vacunas de varicela a los contactos de un caso que estaba ingresado, tras lo cual tenía previsto arrancar la inoculación de las 45.000 dosis que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ceder a la ciudad autónoma, algo que empezó a hacer ayer. De esta forma, en las últimas 24 horas se han administrado las primeras 1.192 dosis de las cuatro vacunas a un total de 298 personas ingresadas en el CETI.

Asimismo, los dispositivos asistenciales de atención primaria y el Hospital de Ceuta realizaron hasta 355 asistencias, mientras "la población ceutí sigue teniendo a su disposición todos los recursos necesarios y la actividad programada y de urgencias se sigue atendiendo por parte del servicio público de salud", garantiza el Ingesa.

Del total, atención primaria atendió a un total de 227 personas, 156 de ellas en el Centro de Salud II (Otero), 30 en el Centro de Salud III (Tarajal); 8 prestadas por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 33 por el 061. En el marco de este dispositivo se han efectuado, además, 39 traslados en ambulancia, 4 por la Unidad Móvil de Emergencias (UME); 21 por el Soporte Vital Básico; 13 en Transporte No Asistido (TNA) y 1 en una ambulancia de Cruz Roja.

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Por su parte, las urgencias del hospital registraron hasta 128 asistencias, con un paciente en Observación. Actualmente, permanecen hospitalizados 10 pacientes migrantes, ninguno en la UCI ni en Neonatología: 1 está en Obstetricia, 6 en el Área Quirúrgica y 3 en Hospitalización Médica. Con todo, de las 205 camas que tiene funcionantes, el hospital tiene ocupadas 106 (51,7 %). Por último, los servicio sextraordinarios de atención han hecho en las últimas 24 horas 5 ortopantomografías y 31 radiografías de tórax.

La ministra de Sanidad, Mónica García, por su parte, ha acusado este martes al Partido Popular de convertir Ceuta en un "campo de batalla político" a través del uso "absolutamente torticero" del "sufrimiento legítimo" de la población de la ciudad autónoma. Así lo ha señalado en la Cámara Alta en respuesta al senador 'popular' Abdelhakim Abdeselam Al Lal, quien ha aseverado que la llegada masiva de personas migrantes el pasado julio ha provocado en Ceuta crisis humanitaria, sanitaria, social y política.

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En su intervención, García ha insistido en que el sistema sanitario de Ceuta "puede estar tensionado, pero no está colapsado" y ha reiterado que "en ningún momento" se ha suspendido una cirugía o una consulta, por lo que ha agradecido el "sobresfuerzo" de los profesionales sanitarios. "Pero esto a ustedes les da exactamente igual", ha reprochado al PP. En esta línea, ha afirmado que "la mitad" del Hospital Universitario de Ceuta está "vacío". "Ahora mismo, a día de hoy, hay 104 personas ingresadas, de las cuales solo 13 son personas migrantes", ha puntualizado.

Tras ello, ha defendido la labor del Gobierno, asegurando que "desde el minuto uno" todos los ministerios con competencias en Ceuta se han dejado la piel para que la población ceutí pueda recuperar la normalidad, que ha señalado que se ha roto "por la llegada masiva de personas migrantes" y "por la llegada masiva del discurso de odio". "El primero se solucionará en las próximas semanas, el segundo no se solucionará nunca si ustedes siguen y quedará inquistado en una sociedad que si es ejemplo de algo es ejemplo de convivencia", ha resaltado.

"Usted miente, como siempre"

Abdelhakim Abdeselam, que ha pedido a la ministra que considere a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura y que no cargue sobre la sanidad ceutí sus competencias, además de la celebración de los consejos de ministros necesarios para recuperar la normalidad y la devolución de las personas migrantes, ha acusado a García de mentir, "como siempre".

"Los datos que maneja son siempre erróneos", ha aseverado para apuntar que, el primer día de la llegada de migrantes se atendieron más de 500 urgencias y que, del 1 al 5 de septiembre, se han atendido más de 1.550 urgencias.

"Usted carga sobre la ciudad autónoma sus competencias. Y usted hasta el día 16 no apareció por Ceuta. El día 11 apareció nuestra vicesecretaria de Política Sanitaria y Social para que abrieran ustedes la zona clúster de catástrofes y emergencias", ha añadido.

Por todo ello, ha terminado subrayando que la titular de Sanidad está "totalmente deslegitimizada para dar ninguna opinión" y ha exigido su dimisión.