Alberto Rosa 08 SEP 2026 - 18:41h.

El creador de contenido gastronómico ha denunciado una brutal agresión sufrida por realizar una mala crítica a un restaurante en Comillas

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El creador de contenido gastronómico, Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, ha denunciado en sus redes sociales una agresión en una plaza de Comillas, en Cantabria, tras ser reconocido por los propietarios de un bar en el que dejó una mala crítica hace unos años.

Se trata de la Churrería del Ladrón, considerado como el “peor restaurante de España” desde hace una década por varios medios de comunicación. De hecho, el local acumula 1.588 opiniones negativas en TripAdvisor.

La mala fama del local llamó la atención del youtuber, que se aventuró a hacer una visita y realizar una reseña que nada gustó al propietario del negocio. En el vídeo, Cocituber criticó duramente la comida. “La paella estaba mala y la hamburguesa era incomible”.

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"Comida escasa, pimientos rellenos de lata. Pone que el menú son 10 platos y luego solo hay 3. Engañan, no sé cómo no está cerrado con tantos comentarios negativos... esa comida no vale ni 10 euros", se puede leer en una de las reseñas.

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Cuatro años después de la reseña negativa, el creador de contenido gastronómico ha denunciado ante la Guardia Civil la agresión en plena calle. “Estaba con el móvil haciendo un vídeo y cuando me meto por una calle veo que un tío enorme me agarró del cuello con todas sus fuerzas, me empezó a llamar de todo, me pegó un puñetazo en la espalda y me tiró al suelo", ha explicado el youtuber a través de su publicación en Instagram.

"El tío me quería matar", relata. Tras la agresión, Ortega acudió a un centro sanitario para ser atendido por los golpes sufridos, donde le facilitaron un parte de lesiones que muestra en el vídeo.

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"Una cosa es ser mal hostelero y otra ser un malnacido. Mucho miedo, muy difícil todo. Espero que no vuelva a pasar. Esto no me lo merezco", ha dicho antes de dar paso al vídeo en el que se ve, con los rostros pixelados, lo que ha ocurrido.