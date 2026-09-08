Raquel Noya Almería, 08 SEP 2026 - 18:30h.

El Ayuntamiento licita dos espectáculos para la Noche de San Juan y el cierre de la próxima Feria

Los petardos de la Noche de San Juan se convierten en una tortura para Eric, con hipersensibilidad severa al ruido

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Los fuegos artificiales suelen ser, en la mayoría de las ocasiones, el broche de oro con el que comisiones y ayuntamientos acostumbran a cerrar sus fiestas por el espectáculo y el ambiente que crean, que gustan a casi todo el mundo. Pero también tienen una cara B menos agradable. El ruido de las explosiones puede resultar especialmente difícil de soportar para algunas personas y provocar situaciones de ansiedad o estrés que complican sus dolencias, mientras que en los animales puede desencadenar reacciones de miedo y huida que, en ocasiones, terminan en accidentes.

Con esta cara menos agradable de la pirotecnia en el punto de mira, Almería ha anunciado que, en las próximas grandes celebraciones en la ciudad, mantendrá el espectáculo pero reducirá el estruendo pensando en la inclusión de todos y todas.

Bajo el concepto de una "pirotecnia para todos", el Ayuntamiento quiere que los fuegos artificiales de la Noche de San Juan y de la clausura de la Feria tengan un mayor protagonismo visual y musical pero que se reduzcan las detonaciones de gran intensidad.

El Consistorio pretende así reducir el impacto acústico de sus principales espectáculos pirotécnicos sin renunciar a los fuegos artificiales, y en su propuesta pone el foco en las personas con especial sensibilidad al ruido y en los animales domésticos. Para ello, el pliego elaborado por la Delegación de Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul establece como una de sus prioridades que los espectáculos tengan un impacto sonoro reducido.

Luz, color y música para todos

El primero de los espectáculos se celebrará durante la Noche de San Juan. En este caso, el Ayuntamiento plantea una propuesta especialmente orientada a los efectos visuales, con protagonismo para la luz y el color sobre el cielo y el mar.

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La principal diferencia respecto a un espectáculo pirotécnico convencional estará en la reducción de las explosiones de mayor intensidad. El objetivo es conservar el componente visual y festivo de la celebración evitando, en la medida de lo posible, las detonaciones de gran calibre.

La segunda actuación corresponderá a la clausura de la Feria y Fiestas de Almería. El Ayuntamiento busca contratar un espectáculo ‘piromusical’ en el que los efectos pirotécnicos estén sincronizados con una composición musical. La intención es que el espectáculo mantenga un importante componente artístico y visual, pero dentro de un modelo que tenga en cuenta el impacto acústico sobre la población y el entorno.

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La iniciativa pretende compatibilizar el uso tradicional de la pirotecnia en las celebraciones populares con medidas dirigidas a reducir las molestias y los efectos que el ruido intenso puede generar en determinados colectivos y en los animales.

Un contrato de casi 39.000 euros

El contrato contempla los dos espectáculos previstos para 2027 y cuenta con un presupuesto base de licitación de 38.968,05 euros.

Las condiciones técnicas y administrativas del procedimiento pueden consultarse en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería. La iniciativa supone un cambio en el planteamiento de los grandes espectáculos pirotécnicos de la ciudad, al incorporar de forma expresa el criterio de bajo impacto sonoro junto a los aspectos visuales y artísticos.