El abogado de Lindsay Clancy pide el indulto a Trump tras la anulación del juicio

Señor presidente, espero que tenga en cuenta a esta joven, a la persona que es y todo lo que ha vivido, y que considere indultarla", ha pedido en televisión el abogado de Lindsay Clancy.

El juez declara nulo el juicio por asesinato de Lindsay Clancy

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"Señor presidente, espero que tenga en cuenta a esta joven, a la persona que es y todo lo que ha vivido, y que considere indultarla". Son las palabras del abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington este martes en una entrevista en el programa "Good Morning America".

El abogado ha expresado su esperanza de que se llegue a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. "Es un fiscal muy enérgico, un caballero conservador", ha comentado en dicha entrevista Kevin Reddington respecto a al fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, "sin embargo, espero que después de presenciar este juicio y ver las pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa, reconsidere el asunto y, con suerte, pueda llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes".

Timonthy Cruz declaró tras declararse el juicio nulo que comprendía "que existan sentimientos y opiniones encontradas en torno a este caso. Sin embargo, nuestra labor es dejar de lado nuestros sentimientos y centrarnos exclusivamente en los hechos. Los hechos son que Lindsay Clancy asesinó a sus tres hijos y las pruebas nos indican que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió esos homicidios".

Ambas partes deberán comparecer ante el tribunal el 29 de septiembre para determinar los pasos a seguir tras la anulación del juicio. Reddington declaró estar molesto por la anulación del juicio debido a la información que, según él, proporcionó el presidente del jurado sobre el único miembro del jurado que se negó a testificar, quien, según Reddington, era un hombre. "Según la nota de la secretaria, él había admitido que tenía dudas, pero se negó a presentar la doctrina de la duda razonable tal como la expuso el juez", dijo Reddington. "Eso no está bien, y por eso me molestó".

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Lindsay Clancy se declaró inocente

Lindsay Clancy se declaró inocente de tres cargos de asesinato por la muerte de su hija Cora, de 5 años, su hijo Dawson, de 3 años, y su hijo pequeño Callan, en la casa familiar en Duxbury, un suburbio de Boston, el 24 de enero de 2023. Reconoció haber acabado con la vida de sus hijos, pero su defensa considera que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales por una depresión postparto y por la medicación que tomaba por su deteriorada salud mental.

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A lo largo del juicio de Clancy, gran parte del testimonio se centró en si Clancy sufría o no de psicosis posparto —considerada una emergencia psiquiátrica, según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos— cuando estranguló a sus hijos e intentó quitarse la vida, y si debía ser considerada penalmente responsable de los asesinatos.

El juicio de Clancy ha sido sumamente mediático y ha durado cinco semanas y finalmente fue declarado nulo el 4 de septiembre, después de que el jurado no lograra un veredicto unánime tras más de una semana de deliberaciones. Al ser preguntado sobre el juicio el día en que se declaró nulo, el presidente Trump declaró a los periodistas que lo estaba siguiendo, diciendo: "Se transmite tanto por televisión que es difícil no estar al tanto". "Mira, hizo algo horrible, horrible. No puede ser peor", dijo refiriéndose a Clancy. "Pero ya verás cuál es el precio a pagar. Habrá un precio. Será en un centro psiquiátrico o en la cárcel o algo así, pero supongo que tendrán que pasar por otro juicio. Es una lástima."

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El presidente tiene amplia autoridad para conceder indultos y conmutaciones de penas, pero este poder se limita estrictamente a delitos federales. En su juicio, Clancy fue acusada de delitos estatales al ser imputada por tres cargos de asesinato en primer grado y no fue condenada; por lo tanto, no puede optar a un indulto presidencial. En cambio, tendría que apelar ante las autoridades estatales de Massachusetts, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.