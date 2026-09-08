Agencia EFE Redacción Andalucía 08 SEP 2026 - 18:17h.

La Fiscalía le acusa junto a otros cuatro miembros de su equipo de Gobierno de delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación

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El exalcalde Cádiz José María González, Kichi, ha afirmado este martes, después de que la Fiscalía haya pedido 18 años de inhabilitación para cargo electivo para él por la contratación de "un asesor que asesoraba", que en la Justicia existe "una doble vara de medir" que "permite disparates como este".

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Denuncia de PP y CCOO

"Ante una ley de contratos nueva, contratamos desde el partido a un asesor que ayudara y explicara exclusivamente a los concejales cómo incluir cláusulas sociales y hacer del Ayuntamiento de Cádiz una administración más humana. ¿La respuesta del PP, con CCOO como cómplice incomprensible de la derecha? denunciarnos", explica en un escrito que ha publicado en sus redes sociales.

Kichi se ha pronunciado así tras conocerse la petición de condena de la Fiscalía para él, para otros cuatro miembros de su equipo de Gobierno y para el asesor que trabajó un año, acusados de delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación.

En su escrito Kichi señala que le denunciaron "por intentar hacer las cosas bien, por poner cláusulas sociales para evitar que los 'cortijeros' de siempre se lo lleven todo y por mejorar la vida de la gente".

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"Mientras tanto, a los que roban a manos llenas, (legal o ilegalmente), a los de los sueldos desorbitados, las dietas sin justificar, el dinero público derrochado en mariscadas, las comisiones y los áticos de lujo... a esos ni tocarlos", ha comentado.

El exalcalde señala que en el caso por el que la Fiscalía le acusa "nadie ha metido la mano en la caja, nadie ha mangado, nadie ha cometido una inmoralidad. Aquí nadie tiene que agachar la cabeza".

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"Existe una doble vara de medir en la Justicia que permite que disparates como este sigan adelante. pero no nos vamos a callar. No nos van a meter miedo por mucho que usen toda su maquinaria", afirma.

González añade que esta es "la denuncia número 19" que le ponen por su ejercicio como alcalde, "Y será la 19 que archiven". "No nos perdonan que no seamos como ellos", finaliza su comunicado.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Kichi y al resto de los acusados de contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a Fernando García, pero que sin embargo éste realizó funciones enmarcadas en la figura de "personal de confianza" desde la que tuvo acceso a información de carácter reservado con la que participó como experto en licitaciones públicas en la elaboración de licitaciones, contratos y convenios.