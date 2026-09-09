Alberto Rosa 09 SEP 2026 - 18:36h.

El hombre activó el conocido 'Modo Valet', que reduce inmediatamente la velocidad a 40 km/h

Sacan de un lago en Texas un Tesla Cybertruck tras intentar usar el “modo vadeador”: el conductor ha sido detenido

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Enrico Pucci, un ciudadano australiano residente en Sídney, fue condenado a dos años y tres meses de cárcel después de acosar a su expareja mediante la aplicación de la marca de coches Tesla. El hombre obtuvo acceso al automóvil de la mujer y modificó a distancia la velocidad, la temperatura, el cierre y los intervalos en los que el vehículo podía utilizarse.

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, un mes después de que la pareja finalizara su relación. La mujer se percató de que se había añadido un perfil de control parental al que no tenía acceso. Entre los días 6 y 12 de noviembre, Pucci habría alternado las temperaturas del interior del vehículo y habría activado el modo que limita la velocidad a 40 kilómetros por hora.

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Además, habría intentado interrumpir la carga del automóvil hasta en siete ocasiones. Además de este incidente, Pucci, de 50 años, se declaró culpable de 30 delitos relacionados con la violencia doméstica, incluidos acoso, agresión, estrangulamiento y hostigamiento.

Un largo historial de peleas y agresiones

Un juez describió su comportamiento, desarrollado durante cuatro años, como coercitivo y dominante. El hombre no podrá obtener la libertad condicional antes de cumplir 15 meses de condena y tiene previsto recurrir la sentencia.

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“La víctima no ha podido conducir a ciertas velocidades y, en las ocasiones más recientes durante este periodo ha activado el ‘Modo Valet’, que reduce inmediatamente la velocidad a 40 km/h, lo que provoca importantes problemas de seguridad para la víctima en la carretera”, se puede leer en los documentos policiales recogidos por ‘The Guardian’.

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Los mismos documentos detallan años de abusos. Stacey le dijo a Pucci en marzo de 2020 que deseaba separarse mientras estaban en el coche con el hijo de dos años de la víctima. Al parecer, la acusada amenazó con que sería la última vez que la víctima vería a su hijo.

Añadió que la acusada le arrebató el teléfono por la fuerza y le envió un mensaje al exmarido de la víctima diciéndole que no podía cuidar de su hijo y que deseaba darlo en adopción.

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“El acusado sacó a la fuerza a la víctima de su coche, la arrastró hasta un pilar cercano, la inmovilizó contra él y le dijo: ‘Despídete de tu hijo’. El acusado se marchó en el coche con el hijo de la víctima, dejándola sin teléfono ni coche.”