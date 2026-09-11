Agencia EFE Redacción Cataluña 11 SEP 2026 - 13:02h.

Ninguno de los presentes, salvo el presunto autor material de la agresión mortal, era consciente de la presencia de un arma blanca

Los menores detenidos por el asesinato de Carles Vilajosana en Manresa estaban en libertad vigilada por otro caso

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Los investigadores del crimen de Manresa tratan de esclarecer los motivos de la pelea que terminó con la vida de Carles Vilajosana , de 45 años y jardinero de profesión, que recibió una puñalada mortal en el pecho durante la madrugada del pasado 1 de septiembre coincidiendo con las fiestas mayores de la localidad barcelonesa. Tras las declaraciones de los detenidos y de los testigos, todo apunta a que el grupo agredido trató de evitar el enfrentamiento directo hasta que la pelea resultó inevitable con los menores detenidos.

Fuentes próximas al caso consultadas por El Periódico sostienen que “la primera acometida de los menores de edad inculpados se desarrolló por la espalda”. Los dos jóvenes detenidos inicialmente habrían lanzado una botella contra el grupo de adultos, que en un primer momento no comprendió el motivo de aquella actitud. A partir de ese instante se produjo un enfrentamiento verbal que se prolongó mientras ambos grupos caminaban por la ciudad durante la madrugada.

Dos de lo detenidos están en tratamiento terapéutico

La situación desembocó finalmente en una pelea cuando, según los testimonios recabados, los menores acometieron contra la víctima y sus acompañantes. “Fue en el momento en que los menores supuestamente acometieron contra Vilajosana y sus amigos cuando estos no tuvieron más remedio que defenderse”. Ninguno de los presentes, salvo el presunto autor material de la agresión mortal, era consciente de la presencia de un arma blanca.

Horas después del crimen, los Mossos detuvieron a dos menores de 15 y 16 años, ambos catalanes y con familia residente en Cataluña, por su presunta vinculación con la muerte violenta del vecino de Castellnou de Bages.

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Las pesquisas llevaron posteriormente a nuevas detenciones al considerar los investigadores que podían existir más implicados. De hecho, un juez acordó libertad vigilada con tratamiento terapéutico para dos menores de 16 años detenidos con posterioridad, mientras que otros dos jóvenes permanecen internados en régimen cerrado desde la semana pasada. La Fiscalía había solicitado para todos ellos la medida cautelar de internamiento.