El tiempo en España será anticiclónico y estable durante los próximos días, con temperaturas que subirán de manera progresiva

Vuelve el calor con temperaturas que superan los 35 grados: el verano se extiende todavía una semana más

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El tiempo en España será anticiclónico y estable durante los próximos días, con temperaturas que subirán de manera progresiva hasta alcanzar valores altos para la época del año, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. "El titular que podemos dar para estos próximos días es que vuelve el verano", ha resumido.

La meteoróloga de Eltiempo.es, Marta Almarcha, ha indicado que durante el fin de semana se registrarán máximas entre 5 y 10ºC por encima de lo normal en la mayor parte de España. Aún así, ha recalcado que no se llegará a vivir un calor tan extremo como el de principios de septiembre.

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Estos valores máximos llegarán a superar los 35ºC en puntos de Extremadura y el interior de Andalucía, de nuevo en los valles. El domingo, se extenderán más por estas comunidades autónomas (CCAA) y podrían llegar a medirse de forma puntual en valles del interior sur de Galicia.

De hecho, se superarán los 34 a 36ºC en zonas del sur peninsular durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana, mientras que en el resto del territorio se alcanzarán valores térmicos similares. A su vez, también se registrará calor en Canarias hasta mediados de la próxima semana. En lo que respecta a las precipitaciones, éstas serán en líneas generales escasas o nulas en la mayor parte del país.

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De cara al lunes, Almarcha incide en que se podrán alcanzar los 35ºC en el interior sur de Galicia, Extremadura, interior de Andalucía, oeste de Castilla-La Mancha y de forma más puntual en el valle del Ebro. Ya el martes, este valor térmico se extenderá a más zonas de las depresiones el nordeste, sur de Madrid, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía y se podrían dar también en el interior de Murcia y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, comenzarán a bajar durante esa jornada en zonas del norte peninsular, donde llegarán lluvias. Según la última actualización consultada por la experta, este descenso podría continuar a partir de esa jornada y extenderse a más zonas de España.

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La próxima semana comenzará, pues, sin grandes cambios, según el portavoz de AEMET. De esta manera, proseguirá la situación anticiclónica, el tiempo estable y las temperaturas más altas el lunes y el martes. Aún así, el pronóstico recoge que el martes podría llegar un frente al extremo norte peninsular, donde dejaría alguna lluvia débil y temperaturas en descenso en el norte de Galicia y en el Cantábrico.

En el resto del país se registrará calor de pleno verano, con máximas de entre 34 a 36ºC en zonas del interior de Galicia, del Valle del Ebro y amplias áreas del nordeste. En este sentido, Del Campo ha puntualizado que los valores podrían ser incluso algo más altos el martes, día en el que Pamplona o Huesca podrían alcanzar 35ºC y Zaragoza o Lleida, rondar los 37 o 38ºC.

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Mientras tanto, también se alcanzarán temperaturas de 34 a 36ºC durante estos dos días en la zona centro y en la mitad sur y se llegará a los 36 a 38ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. "Por lo tanto, arrancaremos la semana con valores diurnos entre 5 y 10ºC por encima de lo normal, incluso más de 10ºC por encima de lo normal en la mitad norte. Calor de pleno verano", ha insistido el portavoz de AEMET.

Por otro lado, la previsión recoge que el inicio de la semana también será caluroso en Canarias. De esta manera, se registrarán más de 36ºC en zonas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria y en general valores de entre 32 a 34ºC en amplias áreas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

El calor continuará durante la próxima semana

Por su parte, el meteorólogo de Meteored, Duncan Wingen, ha señalado que el martes será el día más caluroso en la Península y Canarias, con temperaturas superiores a los 36ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro y el sur de Canarias.

Según ha dicho, las capitales de provincia con más calor serán Córdoba (38ºC), Sevilla y Badajoz (37ºC), Cáceres, Toledo, Lleida y Zaragoza (36ºC), Madrid, Huesca y Ciudad Real (35ºC). También ha coincidido en señalar que habrá un ambiente fresco en la vertiente cantábrica, con máximas inferiores a 25ºC por un flujo de vientos del norte.

En lo que respecta al archipiélago, el martes será tambén un día caluroso, especialmente en la vertiente sur de las islas de mayor relieve. En este marco, Wingen prevé que localmente se llegue a entre 35 y 37ºC en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En el norte, apunta a que el ambiente será más llevadero, con 29ºC previstos en Santa Cruz de Tenerife y 26ºC en Las Palmas de Gran Canaria.

Si bien la incertidumbre aumenta en el pronóstico de cara al próximo miércoles, Del Campo ha avanzado que, con la información disponible en la actualidad, es probable que ese día bajen las temperaturas en la mitad norte peninsular. Por lo demás, el sur seguiría sin registrar cambios.

Durante la segunda mitad de la semana tampoco habría grandes cambios en las temperaturas. De esta forma, se seguirá hablando de calor intenso para la época, especialmente en zonas del nordeste peninsular, centro y mitad sur, así como en áreas de Canarias, aunque los termómetros iniciarían un descenso a partir de este día.

Asimismo, podrían registrarse lluvias el miércoles en el Cantábrico, si bien no serían en líneas generales muy abundantes. En el resto del territorio, apenas habrá precipitaciones durante la mayor parte de la semana. "Se alargan, por lo tanto, las condiciones veraniegas en este mes de septiembre", ha concluido el portavoz de AEMET.