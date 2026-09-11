Detienen a dos personas e investigan a otra por apuñalar a un menor y herir a un hombre en Lanzarote

La Guardia Civil continúa investigando a una tercera persona que también podría estar implicada

El grupo de Carles Vilajosana, asesinado en Manresa, intentó evitar la pelea con el menor que presuntamente le apuñaló

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LanzaroteLa Guardia Civil ha detenido en Lanzarote a dos personas y continua investigando a otra como supuestas autoras de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro delito menos grave de lesiones por apuñalar a un menor y herir a un hombre en Costa Teguise.

Los sospechosos han sido detenidos después de que el 17 de agosto los agentes de la Guardia Civil de Costa Teguise tuvieran conocimiento de una agresión con arma blanca a un menor de edad en las proximidades de una zona de ocio de la localidad tal y como han informado las autoridades en una nota de prensa.

Por otra parte, la víctima y los testigos expusieron que los hechos comenzaron con una discusión entre dos grupos de personas que terminó en una pelea. El enfrentamiento derivó en un apuñalamiento por la espalda a un menor de edad, mientras que otro recibió varias heridas en la cabeza para las que necesitó puntos de sutura. El menor tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital José Molina Orosa.

Los agentes, tuvieron conocimiento de que uno de los testigos había grabado un vídeo de los presuntos agresores abandonando el lugar antes de la llegada de los mismos, si bien procedieron al visionado del mismo, consiguiendo identificar a uno de los implicados, de 44 años de edad.

Esto, junto a las declaraciones de los testigos, permitió conocer que los presuntos autores residían en la localidad de Arrecife y que uno de ellos pudo haber salido recientemente de prisión.

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Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil permitieron obtener la identidad de otro de los supuestos autores del delito que fue posteriormente reconocido por la víctima y los testigos como el autor del apuñalamiento.

Sin embargo, continúa la investigación de un tercer implicado en los hechos como supuesto colaborador al ser titular del vehículo en el que huyeron los presuntos autores del lugar de los hechos en dirección a la localidad de Arrecife.

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Finalmente las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido remitidas a la Plaza Judicial nº 1 y 2, Sección de Instrucción de Arrecife en funciones de guardia.