La actriz y el jugador del Real Betis fueron relacionados sentimentalmente el pasado mes de julio tras ser pillados besándose

Borja Iglesias reacciona a los insultos homófobos de un youtuber contra el futbolista Héctor Bellerín: "Es una vergüenza"

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Héctor Bellerín ha recibido una oleada de apoyo después de que unas declaraciones del youtuber Iñaki Angulo, realizadas tras el partido que enfrentó al Real Betis con el Real Madrid, provocasen indignación en redes sociales. Unas palabras en las que hizo referencias a la orientación sexual del jugador, a su forma de vestir, a sus gustos culturales y hasta a sus posiciones políticas.

"Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, vamos a llamarle elle, ha parado a Vinícius solo", manifestaba.

La polémica ha provocado tal revuelo que incluso la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, concretamente ante la Sección de Delitos de Odio y Discriminación, al considerar que las manifestaciones podrían ser constitutivas de un delito de odio.

Y en medio de toda la controversia ha llamado la atención el gesto de Carolina Yuste, la actriz con la que Bellerín lleva semanas relacionado sentimentalmente.

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La intérprete ha compartido en sus historias de Instagram una imagen de la camiseta del futbolista, con su dorsal, acompañada de un emoticono de un guiño. Una reacción que no ha pasado desapercibida ya que desde hace semanas se han intesificado los rumores de noviazgo entre ambos y que, tras este mensaje, no dejaría lugar a dudas.

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Carolina Yuste y Héctor Bellerín

La relación entre ambos comenzó a ocupar titulares el pasado mes de julio, cuando la revista 'Semana' publicó imágenes de Yuste y Bellerín juntos. Las fotografías mostraban a la actriz y al futbolista en un rocódromo, dando un paseo y disfrutando una comida al aire libre.

En ese encuentro fueron fotografiados en actitud cariñosa y besándose, asegurando que se trataba de la "pareja sorpresa" del verano. Sin embargo, ninguno de los dos había realizado hasta entonces una confirmación sobre su relación ni se había pronunciado al respecto.

Ahora, semanas después de que aquellas imágenes destapasen su relación, la respuesta de Yuste cobra relevancia.

La polémica sobre Héctor Bellerín

Todo comenzó después de la victoria del Betis ante el Real Madrid. La polémica se desencadenó después del partido disputado el pasado viernes, 4 de septiembre, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El Real Betis se impuso al Real Madrid por 1-0 gracias al gol de Troy Parrott en el minuto 81, en un encuentro en el que Bellerín tuvo un papel clave en su enfrentamiento con Vinicius.

Horas después del encuentro comenzó a circular un fragmento de un directo de Iñaki Angulo en el que el youtuber hablaba del partido, de la actuación de Bellerín y acababa criticándole. El fragmento no tardó en hacerse viral y provocó una reacción inmediata en redes sociales.

Una de las primeras reaccione fue la de Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo, antiguo compañero de Bellerín en el Betis y uno de sus amigos más conocidos dentro del mundo del fútbol, compartió el vídeo y no ocultó su indignación.

"Guau, ¡qué barbaridad y qué vergüenza! Es la primera vez que veo a esta persona. Lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo", expresó.

Ante la repercusión que adquirieron sus palabras, Angulo publicó después un vídeo en sus redes sociales en el que reconoció sentirse "avergonzado" por lo sucedido.

Pese a todo, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha presentado una denuncia de diez páginas ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra él por sus manifestaciones.

La organización considera que las expresiones utilizadas contra Bellerín podrían encajar en un supuesto delito de odio contemplado en el artículo 510 del Código Penal. La denuncia solicita que se investiguen los hechos y que se adopten medidas para asegurar las pruebas digitales, además de pedir la retirada o bloqueo del contenido.