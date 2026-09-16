Cataluña, el sur de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares están en alerta naranja por tormentas intensas que podrán llegar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento

Las temperaturas máximas descenderán en prácticamente en todo el territorio, de manera especialmente notable en la mitad norte, con diferencias de más de 10 grados

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El calor comienza a dar tregua en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas máximas en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de chubascos y fuertes tormentas en la mayor parte del este peninsular, acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La llegada de un frente acompañado de aire frío en altura dejará una jornada inestable en el Cantábrico y en el tercio este peninsular. Este miércoles descenderán notablemente las máximas en la península y de manera más extraordinaria en la mitad norte, con una bajada de más de diez grados, según el pronóstico de la Aemet.

La Aemet alerta de que la intensidad de las lluvias pueden causar inundaciones y riadas locales

Por la mañana, son probables las brumas y los bancos de niebla en las zonas altas del tercio norte y en el Estrecho, mientras que por la tarde, la nubosidad dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes de acumulados abundantes en el este peninsular y Baleares, que podrán llegar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

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La Aemet alerta del peligro del temporal y mantiene en alerta amarilla por lluvias y tormentas a Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. La alerta es naranja (peligro importante) en Aragón, Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, donde incluso se han cancelado las clases en zonas inundables.

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Temperaturas en descenso, especialmente en el norte peninsular

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en prácticamente en todo el territorio, de manera especialmente notable en la mitad norte, con diferencias de más de 10 grados, en el alto Ebro, la vertiente Ibérica norte y Castilla y León. De igual manera, las mínimas bajarán también de forma generalizada.

No obstante, Canarias continúa registrando temperaturas de hasta 35 grados, donde el episodio de calima está afectando a la calidad del aire. En la mitad sur peninsular, las temperaturas oscilarán entre los 34 y los 36 grados, mientras que en zonas del norte, las máximas rozarán los 22, unas temperaturas más suaves que mañana continuarán en descenso.

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En el archipiélago canario se prevén intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur, con presencia de calima, y alisio moderado, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Se esperan rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro y de tramontana en zonas expuestas del Ampurdán, mientras que en la mitad sur será de flojo a moderado de componente sur y en el Mediterráneo de levante flojo.