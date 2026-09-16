Europa Press Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 22:59h.

La Generalitat ha enviado el mensaje Es-Alert por la crítica situación en Valencia ante las tormentas que dejan preocupantes inundaciones

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El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a los móviles del litoral norte y sur de la provincia de Valencia para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas.

La alerta pide a los ciudadanos que permanezcan atentos a las recomendaciones, que eviten desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, que respeten los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua accedan a pisos superiores de las viviendas.

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El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 14:00 y hasta las 23:00 horas de este miércoles un total de 478 incidentes relacionados con las lluvias en la provincia de Valencia, según ha informado el 112 CV. Los municipios con más incidentes han sido en València capital, con 214; en Torrent, 45; l'Eliana, 22; la Pobla de Vallbona, 16; Moncada, 16 y San Antonio de Benagéber con 14. Las actuaciones más habituales han sido vaciados de agua y filtraciones; incidencias de circulación y daños materiales.

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El mensaje Es-Alert

Las fuertes lluvias han dejado en poco tiempo durante la tarde acumulados de 85 litros por metro cuadrado en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En Riba-roja de Túria se han alcanzado 63,4 l/m2, Llíria, 64,2 y Paterna, 67,4, son algunas otras de las localidades valencianas que han superado los 60 litros por metro cuadrado.

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Emergencias establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones (PEI) ante las fuertes lluvias acompañadas de tormenta caídas en la tarde de este miércoles en zonas de la provincia de Valencia. La situación 1 del PEI de la Comunitat Valenciana se declara cuando se han producido inundaciones en zonas concretas "que pueden controlarse con los medios y recursos locales de la zona afectada", según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.

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Durante la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciará, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias ha pedido a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y seguimiento en la zona.

Las fuertes lluvias han obligado a interrumpir a primera hora de la tarde de este miércoles la circulación en la L1 y L2 y están provocando retrasos en todas las líneas, según informa Metrovalencia. En concreto, en la L1 y L2 la circulación está interrumpida entre las estaciones de Empalme y Bétera y entre Empalme y Llíria, según informa en un mensaje en la red social X. Además, la lluvia, que han dejado acumulados de 85 litros por metro cuadrado en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva, están provocando retrasos en todas las líneas.

Preocupación en Paiporta

Máxima preocupación entre los vecinos de Paiporta ya que el barranco comienza a llenarse y a correr agua frenéticamente. Algunas fuentes apuntan a que el agua ha empezado a salir por los enchufes de algunas casas, aunque confirman que todos los vecinos han sido informados de la crítica situación del temporal. En Torrent el agua ya ha empezado a circular primeras riadas que mantienen angustiados a todos los vecinos que se atreven a gravar la terrorífica imagen después de la difícil situación que se vivió en la DANA.

De hecho, en el barranco del Poyo se ha activado la alerta hidrológica, debido a que durante aquella catástrofe fue uno de los lugares que más muertes concentró, debido a su desbordamiento y a la violencia con la que el agua empujó todo a su paso.

Valencia refuerza la vigilancia

El Ayuntamiento de València ha reforzado la vigilancia y monitoriza el avance del episodio de fuertes lluvias en toda la ciudad tras la activación, por parte del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), de la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en zonas que pueden afectar a las pedanías. Así lo ha señalado en varios mensajes en su cuenta de X la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha señalado que están "muy pendientes" de la evolución de la situación y ha pedido a la ciudadanía "mucha precaución" y que permanezcan atentos a los canales oficiales.