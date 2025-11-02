Las deudas de 'El Niño Juan' habrían provocado su secuestro de película protagonizado en las calles de Carabanchel, Madrid

Aparece vivo y apalizado el alunicero 'el Niño Juan' tras sufrir el secuestro de película protagonizado en las calles de Carabanchel, Madrid

MadridEl reincidente alucinero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', fue liberado este sábado tras haber sido secuestrado la noche del viernes, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Policía Nacional había desplegado al Grupo 12 de Secuestros por un tiroteo ocurrido la noche del viernes en Carabanchel, donde un vehículo sufría varios impactos de bala y habría sido secuestrado el ocupante, siendo liberado ayer. Según las citadas fuentes, se trataría del alunicero conocido como 'el Niño Juan'.

El sector policial, impávido ante el secuestro de 'el Niño Juan'

Nada más conocerse que la víctima de este secuestro de película protagonizado en las calles del barrio madrileño de Carabanchel, numerosos grupos policiales reaccionaban a la noticia.

Al parecer, al sector policial de Madrid no le habría sorprendido en absoluto que fuese 'el Niño Juan' la persona que fue secuestrada a punta de pistola en la noche de este 31 de octubre.

Según recoge el periódico 'ABC' gracias a los testimonios de varios agentes de la Policía, la noticia de su secuestro no cazó a nadie por sorpresa. "El Niño Juan es muy hijo de puta. Se la ha liado a muchos y lo último que se escuchaba de él en la calle es que iba a acabar en un maletero. Tenía deudas, seguro, con todo tipo de gente", recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

La trayectoria de 'el Niño Juan'

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen cincuenta asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

'El Niño Juan' es un conocido de la policía. Juan María Gordillo Plaza, conocido como 'el rey de los alunizajes', es un vecino del barrio de Usera en Madrid que tiene 38 años y que cuenta con numerosos antecedentes y más de un centenar de detenciones, desde robo con fuerza, intimidación o conducción temeraria.

La mafia china le contrató en 2019 para robar joyas imperiales del Palacio de Fontainebleau en Francia, pero lo pillaron y acabó preso dos años por planificar el golpe.

El 'Niño Juan' cuenta con más de 20 años en el mundo de la delincuencia y entre sus antecedentes se encuentra su detención en 2010 en Francia por planificar el robo en el castillo-museo de Fontainebleau.

En febrero de 2018 era arrestado tras caer una banda dedicada al robo de terminales electrónicos y móviles en coches y camiones, en 2013 también lo fue en un chalet de El Berrueco por delitos en distintas localidades de la región y provincias limítrofes.

Hace dos años caía también al desarticularse un grupo criminal de cinco aluniceros especializados en robos con fuerza de naves industriales y camiones.

El secuestro de película protagonizado en las calles de Carabanchel

Nada más recibir el aviso del tiroteo y de la colisión entre los coches, los agentes encontraron un vehículo abandonado en las calles del barrio madrileño de Carabanchel, con impactos de bala pero sin nadie en su interior.

Al parecer, tres coches habrían alcanzado a este vehículo, sacado a la fuerza al conductor y huido del lugar, según han informado fuentes policiales.

El secuestro, que duró menos de cinco minutos según testigos presenciales, generó escenas de pánico en Carabanchel, donde hubo vecinos que se echaron al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

Cuando los tres coches implicados se dieron a la fuga, en la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el vehículo del Niño Juan, con restos del choque e impactos de bala.

Algunos momentos del secuestro han quedado grabados en imágenes de vídeo que pueden verse en las redes sociales.

Los atacantes iban en tres coches: uno se llevó al secuestrado, otro habría huido en dirección contraria, y el tercero se quedó rezagado limpiando algunos de los restos y recogiendo matrículas, relata a EFE una vecina que prefiere no hablar ante las cámaras de televisión y a quien el secuestro la sorprendió volviendo a casa desde su fisioterapeuta.

Después se desplegó un fuerte dispositivo policial, con el que se encontró un hombre que vive en un edificio de la calle en la que se produjo el crimen y que ha relatado cómo una de sus vecinas vivió el tiroteo y tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad.

Un taxista ha relatado que los coches "se liaron a tiros", aunque él no lo vio, se lo han contado, según ha dicho. Lo ocurrido es tema de conversación en este distrito del sur de Madrid, el más poblado de la capital con más de 274.400 habitantes.