Los hechos se produjeron el 22 de septiembre cuando el agresor se ofreció a ayudar al estudiante americano desorientado

El arrestado de origen argelino cometió presuntamente el delito con varias penetraciones a la víctima durante más de una hora

Compartir







ValenciaUn hombre de 30 años fue detenido y ya está en prisión provisional, acusado de violar a otro varón en unos hechos que tuvieron lugar el 22 de septiembre por la noche en el Parque Central de Valencia.

Así lo ha publicado el diario 'Las Provincias' y lo han confirmado fuentes conocedoras del caso a Europa Press. La víctima es un estudiante americano de 32 años que, según el citado medio, se había desorientado inicialmente.

PUEDE INTERESARTE Detienen a tres supervivientes de una patera por violar a una compañera en plena travesía a Lanzarote

Entonces, el arrestado se ofreció a acompañarle hasta el hostal donde se aloja en la capital del Turia. Pero, en vez de hacer eso, lo condujo hacia una zona de arbustos ubicada en el gran espacio verde.

Agresión sexual con penetraciones varias veces

Allí, el individuo de origen argelino cometió el presunto delito de agresión sexual con acceso carnal y violencia. De hecho, durante más de una hora que duró, le estuvo penetrando varias veces, según detalla el periódico mencionado.

PUEDE INTERESARTE Detenido un entrenador de voleibol por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

En el lugar, a pesar de estar poco transitado a esas horas, sí aparecieron algunos testigos que al comprobar que la víctima estaba siendo forzada y trataba de zafarse del otro hombre, acudieron en su auxilio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros magrebíes que se encontraban por las inmediaciones pudieron grabar en vídeo al autor de la violación, pues eran actos no consentidos en ningún momento por el afectado. Gracias a estas imágenes, los agentes lo localizaron rápido.

Robo con intimidación a otra víctima

Tras identificar claramente al sospechoso, lo arrestaron, aunque en el momento de ser descubierto por otras personas huyó del parque. El americano acudió a un hospital para la exploración física de daños sufridos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además de esos hechos, el detenido había cometido anteriormente sobre otra víctima un robo con intimidación. A pesar de que cambió de ropa entre una acción y otra, la Policía Nacional lo reconoció inmediatamente.