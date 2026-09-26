Redacción Andalucía Agencia EFE 26 SEP 2026 - 11:35h.

El músico Eduardo Rodríguez Rodway ha fallecido este 26 de septiembre en el Hospital de Puerto Real, Cádiz

"Gracias por cantarle a la compleja sencillez, a la libertad y la esperanza, la naturaleza y el misticismo andaluz", han agradecido desde Triana Original

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SevillaEduardo Rodríguez Rodway ha muerto este 26 de septiembre con 81 años. El exguitarrista del mítico grupo sevillano Triana, según ha lamentado su familia, "deja un tremendo vacío artístico y emocional".

El escritor Pablo Selma Luna ha trasladado públicamente el comunicado redactado por los seres queridos del músico. "Secando lágrimas y tragando saliva, os remito la nota que nunca quise dar", ha admitido en sus redes sociales.

En el texto se informa de que Eduardo ha fallecido en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), donde estaba ingresado, sin que se hayan dado más detalles de cuál era su estado de salud.

Se marcha "siendo el último miembro" que todavía vivía de aquella antigua banda que representó al rock andaluz tras su fundación en la capital hispalense en el año 1974. Los dos otros integrantes murieron hace décadas.

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Importante banda de la música española durante la Transición

"Consternados por tan duro revés, agradecemos de todo corazón las muestras de aprecio y cariño que siempre brindasteis a Eduardo con motivo de su carrera musical, así como el calor y apoyo recibido en estos momentos tan difíciles para todos nosotros", ha concluido la familia.

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Rodríguez Rodway creó Triana junto a Jesús de la Rosa y Juan José Palacios, más conocido como el 'Tele', con quienes desarrolló una propuesta que fusionaba el rock progresivo con elementos del flamenco y la música andaluza.

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El grupo se convirtió en una de las bandas fundamentales de la música española durante los años de la Transición Democrática en nuestro país. La formación publicó seis discos en total.

Desde 'El patio', considerado uno de sus trabajos más influyentes, hasta 'Llegó el día', entre sus canciones más conocidas figuran 'Abre la puerta', 'En el lago', 'Rumor', 'Tu frialdad' y 'Una noche de amor desesperada'.

Las dos muertes que acabaron con la banda

La historia de aquella formación quedó marcada por la muerte de Jesús de la Rosa en 1983, en un accidente de tráfico. Más tarde, en 2002, falleció también 'Tele', dejando a Rodríguez Rodway como el único superviviente.

Tras la desaparición del grupo, Eduardo continuó vinculado a la música y desarrolló también una carrera en solitario. El guitarrista mantuvo durante las últimas décadas una estrecha relación con el legado de la banda y participó en diferentes iniciativas destinadas a preservar su memoria.

Precisamente en la página oficial de Facebook de Triana Original han compartido unas palabras de homenaje y despedida al exguitarrista: "Hoy emprendes el vuelo, libre, a través del aire que tanto te definía. Decías que eras Géminis, un signo de aire imposible de retener o envasar, que se cuela por todos los rincones".

"Hoy, ese mismo aire te eleva hacia donde reside el inmenso misterio de la música, ese por el que siempre sentiste un respeto tan profundo y sagrado. Nos dejas el eco de una labor hecha a conciencia, forjada bajo una filosofía inquebrantable: la música por la música y el arte por el arte", han añadido.

"Supiste encontrar la inmensidad en lo pequeño", han destacado de Eduardo

"Supiste encontrar la inmensidad en lo pequeño, recordándonos que la verdadera raíz reside en aquellas cosas sencillas que nos conmueven cuando estamos solos con nosotros mismos, o en la belleza plástica de un pájaro volando y una flor al nacer", han destacado de él.

"Gracias por cantarle incansablemente a la compleja sencillez, a la libertad y la esperanza, la naturaleza y el misticismo andaluz, al amor y la empatía humana, al paso del tiempo y la nostalgia", le han agradecido a Eduardo.

"Desde donde el río y el monte se aman, buen viaje, Maestro. Triana ha muerto, pero hoy, más que nunca, ¡viva Triana!", ha concluido el texto dedicado a un Eduardo que en junio cumplió sus últimos 81 años.