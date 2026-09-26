Iván Sevilla 26 SEP 2026 - 16:08h.

Santiago Aparicio era "una excelente persona" así como "un verso libre, maravilloso" y "un tesoro" para los colchoneros

"Sentimos el dolor de su ausencia, pero también la gratitud por todo lo compartido y por cuánto nos ayudó a pensar", ha expresado la IS-PSOE

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MadridLa izquierda socialista del PSOE está de luto y con "gran tristeza" por la muerte del analista político Santiago Aparicio, que la propia ala del partido ha comunicado en sus redes sociales este 26 de septiembre.

"Queremos trasladar nuestras condolencias a toda su familia y amistades", ha expresado la IS-PSOE, que en un texto despide al que fuera "amigo, compañero, maestro e inspirador de #IQ200".

Precisamente "hace unos días" el intelectual se había incorporado "al proyecto" de la izquierda socialista. "Hoy sentimos el dolor de su ausencia, pero también la gratitud por todo lo compartido y por lo que nos ayudó a pensar", ha admitido.

Desde el IS-PSOE han resaltado que Santiago Aparicio desarrolló una "valiosa labor de reflexión y divulgación sobre política, pensamiento y cultura, además de compartir en sus artículos su interés por los libros y la música".

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Fue durante su etapa en Mediterráneo Diario 16. Quienes lo conocían en el partido lo han definido como "un verso suelto, capaz de pensar con independencia sin perder de vista la realidad".

La periodista y filóloga Carmen Calvo ha querido reiterar que era "un verso libre y maravilloso", además de "un tesoro para los atléticos". Desde numerosas cuentas de aficionados colchoneros en la red social X le han dedicado unas palabras.

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"Aún no doy crédito. Una persona fantástica que formaba parte de nuestra comunidad atlética. Qué dolorosa noticia. Le vamos a echar mucho de menos", reconoce el gestor de una de ellas acerca de Aparicio.

"Una pérdida irreparable" y "un tipo honesto con sus ideas"

Otro seguidor del equipo de fútbol madrileño ha lamentado que "esta es una pérdida irreparable" y ha rememorado los momentos que vivió con él "dándole a la guitarra" mientras se echaban "unas buenas risas".

Santiago Aparicio era "un tipo honesto con sus ideas y opiniones le dijesen lo que le dijesen, como mandan los cánones", ha querido señalar otro usuario admitiendo que le echará en falta.

"Llorando a lágrima viva y sin poder creerlo. Sólo lo conocía por aquí pero lo quería mucho y lo sentía como un amigo. Un tipo estupendo", ha manifestado otra persona que seguía al analista por redes sociales.

"Hemos hablado bastante por aquí y me daba mucha luz en ciertos temas que no domino tanto con su clarividencia y buen hacer. DEP", ha admitido también otro hombre que apreciaba sus cualidades.