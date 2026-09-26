Alejandra Neira afirmó que vivió en una montaña rusa de emociones en los kilómetros finales

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La joven santiaguesa de 18 años, Alejandra Neira, se ha proclamado campeona del mundo júnior en la prueba en línea celebrada en Montreal, Canadá. Tras su victoria, la deportista no dudó en coger el teléfono y llamar a su madre mientras estaba a punto de subir a un carrito de golf: "Mamá, la que he liado", según informa 'El Correo Gallego'.

La carrera estuvo marcada por la dureza de las subidas a la Voie Camillien-Houde. Y Neira no dudó en ir a por todas en este desafío después de no conseguir la victoria en la contrarreloj individual tras acabar en el noveno puesto.

"Lo he dado todo para intentar seleccionar al máximo", confiesa la joven

Alejandra Neira afirmó en sus declaraciones oficiales a la Real Federación Española de Ciclismo que vivió en una montaña rusa de emociones en los kilómetros finales: "En la subida final notaba que tenía las piernas de mi vida; lo he dado todo para intentar seleccionar al máximo". Al verse alcanzada por un selecto grupo de cinco ciclistas que incluía a la polaca Maria Okrucinska, la actual campeona del mundo de contrarreloj, las dudas la alcanzaron.

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La joven admitió que perdió un poco de confianza al saber que Okrucinska era una gran esprínter. Pero su inteligencia táctica se impuso al miedo en la recta final. Neira decidió cambiar de estrategia, se pegó a la rueda de la corredora polaca, asumió que debía guardar las pocas fuerzas que le quedaban y confió en su propio golpe de pedal para el último tramo.

"Pasar del disgusto de la crono a esto es increíble", dice Neira

Al abrirse el esprint, la ciclista sacó su potencia descomunal de sus piernas y cruzó la línea de meta entre lágrimas de desahogo y emoción contenida ante los aplausos del público. "Pasar del disgusto de la crono a esto es increíble, es el mejor día de mi vida", recalcó.

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Neira también quiso poner en valor el significado de este triunfo continuo para España, recordando que el año pasado su compañera de equipo Paula Ostiz se había llevado la victoria en Kigali, por lo que conseguir este nuevo título de forma consecutiva supone un orgullo inmenso para toda la delegación.