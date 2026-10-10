Redacción Andalucía 10 OCT 2026 - 18:36h.

El preso ha salido del centro penitenciario de Morón (Sevilla) este 10 de octubre para sus tres días de libertad

Antonio Manuel Guerrero fue sentenciado a 23 años de cárcel, 15 por la violación grupal a una joven en Navarra

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SevillaEl ex guardia civil que fue condenado en el caso que se conoce como 'La Manada', que marcó un hito al juzgarse la violencia sexual y del que se cumplieron 10 años en julio, ya está disfrutando de su primer permiso penitenciario y ha salido de prisión.

Así lo publica este 10 de octubre 'Canal Sur' tras haber acudido al exterior de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) para comprobar in situ cómo Antonio Manuel Guerrero abandonaba las instalaciones.

Según ha informado la cadena de televisión andaluza, el reo al que le impusieron la condena más alta de los miembros del grupo enjuiciados no ha hecho declaraciones tras salir del centro penitenciario pasadas las 11 horas.

Cumple 23 años de cárcel, la mayoría por la violación grupal

Quien fuera agente de la Benemérita (expulsado en 2019 del Cuerpo) aprovechará ahora sus tres días de libertad. Recordamos que está cumpliendo 23 años de cárcel, de los cuales 15 le cayeron por la violación grupal.

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La víctima fue una joven de 18 años que se encontraba viviendo los Sanfermines de Pamplona en julio del 2016. Tras presentar denuncia contra los cinco hombres acusados, arrancó una causa judicial muy mediática.

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En abril del 2018, cada uno de los miembros de 'La Manada' fueron sentenciados a nueve años de encarcelamiento por la Audiencia Provincial de Navarra. Al año siguiente, el Tribunal Supremo los elevó a 15 años.

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Rebajas de un año por la Ley del 'solo sí es sí'

Para Ángel Boza, José Ángel 'El Prenda' y Jesús Escudero, en los años posteriores la justicia rebajó la condena un año en aplicación de la que, por entonces, era una novedosa Ley del 'solo sí es sí'.

Sin embargo, para Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo no hubo reducción de penas. Al ex guardia civil, cuando fue juzgado, también le sumaron dos años de prisión por robo del teléfono a la víctima y tres por grabar y difundir imágenes de la agresión sexual.