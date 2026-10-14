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Localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un coche abandonado en Ciudad Naranco en Oviedo

Localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un coche abandonado en Ciudad Naranco en Oviedo
Localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un coche abandonado en Ciudad Naranco en Oviedo. Europa Press
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Operarios del Ayuntamiento de Oviedo han localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un coche abandonado en el entorno de Almacenes Industriales, en el barrio de Ciudad Naranco.

Según ha informado el área de Seguridad Ciudadana de Oviedo a Europa Press, la Policía Local recibió el aviso del hallazgo en torno a las 12.00 horas.

El coche se ha encontrado en un inmueble que se va a derribar, por lo que los obreros acudieron al mismo. Allí se percataron del coche y cuando iban a sacarlo a la calle, vieron el cuerpo, por lo que llamaron a la policía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Oviedo.

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