La víctima permaneció inmóvil sobre el césped de la cancha mientras el personal médico se acercaba para atenderlo

Herido grave un niño de seis años tras caer al vacío desde un tercer piso en Huétor Tájar, Granada

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Un miembro de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha resultado gravemente herido tras caer más de 50 metros de altura durante una exhibición militar en el estadio Alamodome de San Antonio de fútbol en Texas. El oficial del ejército tenía que deslizarse en rapel junto a tres de sus compañeros por una de las sogas que colgaban del techo pero no logró sostenerse y se estrelló a gran velocidad contra el suelo.

La víctima permaneció inmóvil sobre el césped de la cancha mientras el personal médico se acercaba para atenderlo. Poco después, lo colocaron en una camilla, lo sacaron del recinto a través del túnel y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona como paciente de prioridad uno.

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Se desconoce el estado de salud actual de la víctima

Según el medio 'San Antonio Express News', se desconoce cuál es su estado de salud. Tanto el hombre accidentado como su equipo pertenecían al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, una unidad de la Fuerza Aérea que entrena a controladores aéreos tácticos y opera desde el Anexo de Entrenamiento Chapman en la Base Conjunta San Antonio-Lackland y desde Camp Bullis, un campo de entrenamiento del Ejército en el norte del condado de Bexar.

Los miembros de esta unidad practican “fast rope” desde estructuras de entre 4,5 y 9 metros de altura y realizan rapel desde helicópteros que sobrevuelan a más de 30 metros del piso. Incluso una demostración similar se había llevado a cabo sin inconvenientes durante el evento del año anterior.

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El comunicado de UTSA

El escuadrón iba a presentarse en la previa al partido entre los UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen de Maryland en homenaje a las Fuerzas Armadas y los Veteranos. Pese a lo ocurrido, el partido se jugó y los locales ganaron por 38-34.

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“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido al inicio del partido de esta noche. Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con el soldado afectado, su familia y sus compañeros militares”, dijo la UTSA en un comunicado. “Reconocemos que este incidente puede afectar emocionalmente a miembros de nuestra comunidad universitaria y, por ello, activamos servicios de apoyo psicológico para nuestros profesores, personal administrativo y estudiantes”, concluyó.