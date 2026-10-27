Claudia Barraso 27 OCT 2026 - 17:05h.

El avión tenía prevista su llegada a las 9:55, pero terminó aterrizando sin tren de aterrizaje a las 10:02

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Un avión de la compañía Vueling ha tomado tierra en el aeropuerto de Tenerife Norte sin tren de aterrizaje. El vuelo, procedente de Barcelona, pudo completar el aterrizaje sin problemas, pero el aeropuerto tuvo que activar el plan de emergencia.

Tal y como ha confirmado el medio ‘Canarias 7’, no se produjeron retrasos ni cancelaciones por esta incidencia resuelta con total normalidad, pero los trabajadores y operarios del aeropuertos se vieron obligados a activar rápidamente el plan de emergencia ante este aterrizaje tan inesperado.

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El mismo medio cuenta que el vuelo salió de Barcelona sobre las 7:20 de la mañana y su llegada a la isla estaba prevista casi tres horas después, a las 9:55, aunque tomó tierra a las 10:02, sin un tren de aterrizaje. Los operarios del vuelo tampoco recibieron instrucciones de que el avión fuese aterrizar a esa hora, por lo que, aunque todo salió bien y ningún pasajero, miembro de la tripulación o incluso otro vuelo saliesen perjudicados, el aeropuerto tuvo que activar el plan de emergencia.

El caos comenzó cuando los trabajadores tuvieron que activar el plan de emergencia

Fuentes de Aena han informado de, que pese al caos que formó en cierto momento el tener que activar ese plan de emergencia para que ningún otro vuelo que pensase aterrizar a la vez saliese perjudicado, la operativa del aeropuerto de Tenerife Norte no se vio afectada.

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Por el momento, no han confirmado las causas por las que el vuelo se retrasó de esa manera y aterrizó sin aviso previo a los controladores de la pista, pero desde el aeropuerto han confirmado que no hubo ninguna complicación y que nadie resultó herido ni otros vuelos afectados con retrasos o cancelaciones. Además, el avión procedente de Barcelona pudo tomar tierra correctamente, aunque sin tren de aterrizaje.