Claudia Barraso 27 OCT 2026 - 19:04h.

El suceso que conmociona a Inglaterra: su hijo murió con 18 años en Portreath Beach, lugar donde hallaron sin vida a su madre años después

Encuentran muerta a una mujer en su casa de Cádiz: su hijo habría estado conviviendo con su cadáver durante varios días

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Charmaine George fue encontrada muerta en la misma playa donde su hijo adolescente falleció seis años antes. Una tragedia que ha conmocionado a Inglaterra después de que hallen el cuerpo en la orilla de Portreath Beach, en Inglaterra.

La mujer, de 52 años, había perdido hace seis años a su hijo, de 18, y desde entonces había estado ayudando a otras familias a superar duelos tan fuertes como el suyo, incluso colaboraba con la organización benéfica ‘The Good Brief Trust’.

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Aún así, ella nunca logró superar la muerte de su hijo a pesar de que ayudó a decenas de familias a poder seguir con sus vidas. Ella fue la encargada de establecer múltiples cadenas de ‘Good Brief Pop Up Cafes’, lugares en los que se reunían personas que habían perdido a seres queridos e incluso en 2021 llegó a ganar el Premio Caroline al Héroe de la Salud Mental.

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El cuerpo fue encontrado de la misma manera que la del joven

Sin embargo, hace 20 días su cuerpo fue encontrado en el mismo acantilado en el que murió su hijo cuando fue a hacer una acampada con sus amigos con tan solo 18 años. En aquel entonces el forense apuntó que no había suficientes pruebas para respaldar que podría haberse tratado de un suicidio, así que se tomó su fallecimiento como un posible accidente.

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El cuerpo de la señora, George, según señala el ‘Daily Mail’, fue encontrado en Lighthouse Hill, el acantilado que ella había descrito como ‘el lugar feliz de Ewan, su hijo. La Policía, los equipos de rescate y guarda costera recibieron la alerta de que habían encontrado el cadáver de una mujer en la playa.

Cuando rescataron el cuerpo comprobaron que era el de la activista y la madre del joven que falleció en ese mismo lugar seis años antes. Aunque las autoridades no han confirmado que se trate de un suicidio, todo apunta a que la mujer habría querido acabar con su vida en el mismo lugar en el que falleció su hijo.