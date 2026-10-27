Giovanna, de 56 años, declaró a la policía que estaba agotada del cuidado diario.

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Giovanna, de 56 años, declaró a la policía que estaba agotada del cuidado diario. Y le puso fin. Acabó con la vida de su padre, Jacob, de 87 años, que sufría demencia severa, al que llevaba cuidando un año. "Date prisa, ven, puede que yo haya matado a mi padre", dijo cuando llamó al 112 para alertar de que su padre estaba muerto en su casa., según informa El Corriere de la Sera.

Lo que los investigadores y sanitarios encontraron allí fue a un hombre amordazado y atado en la cama. La hija confesó que no se podía mover y que no paraba de gritar y tener convulsiones. Pero en vez de llamar pidiendo ayuda, la hija decidió tomar medidas para no tener que soportalo. Así, en la escena del crimen se encontró algodón y cinta adhesiva para taparle la boca y ataduras para sujetarle las muñecas y los tobillos al cabecero y al pie de la cama. El anciano no podía levantarse de la cama. Y su cuidado diario había agotado a su hija . "Gritaba, se retorcía, constantemente".

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Los vecinos ni denunciaron ni llamaron a las autoridades

En eso tenía razón. El alboroto, que provenía de su apartamento de tres habitaciones en el primer piso de un edificio en Via Don Giovanni Calabria, no había pasado desapercibido. Pero los vecinos ni denunciaron ni llamaron a las autoridades, simplemente preguntaban a la hija cómo se encontraba su padre, algo que ella sintió como posibles quejas veladas. La mujer, ha confesado ahora, empezó a atar y tapar la boca a su padre para evitar molestar a esos vecinos.

En el último ataque de su padre, la joven le dejó atado y amordazado para "hacer algunas tareas domésticas en la otra habitación". Al regresar a la habitación, descubrió que había muerto. Fue entonces cuando llamó al 112. En las redes sociales la joven se describe a sí misma como "católica, tomista, liberal-conservadora".

Giovanna fue arrestada en el acto acusada de homicidio agravado por lazos familiares. Tras su confesión durante el interrogatorio judicial, fue llevada a la prisión de San Vittore.