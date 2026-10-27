'Nino', vecino de 73 años de Gran Canaria, muerto tras recibir una paliza de un operario municipal: estaba pescando cuando fue agredido
Nino estaba pescando en la playa cuando el operario le indicó que tenía que cambiarse de sitio y ahí comenzó la discusión
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Un operario municipal de Ingenio ha matado a un vecino de 73 años tras pegarle una paliza que provocaría su fallecimiento dos días después. El hombre, conocido como ‘Nino’, estaba en la playa de El Burrero, en Gran Canaria, pescando cuando el trabajador le indicó que se cambiase de sitio para que pudiese hacer sus tareas.
Según ha confirmado el medio ‘Canarias 7’, la discusión entre ambos comenzó cuando el operario le dijo que se cambiase de lugar mientras la víctima estaba pescando en la playa mencionada. Aunque no han confirmado por qué motivo llegaron a las manos, el agresor, un operario municipal de 64 años habría golpeado al fallecido.
‘Nino’ falleció dos días después de que fuese agredido en la playa y, tras ser golpeado, los servicios de emergencia tuvieron que trasladarle hasta el hospital debido a la gravedad de su estado. Allí permaneció ingresado dos días hasta que la pasada noche del 22 de octubre terminó falleciendo, por lo que el caso está siendo investigado por las autoridades como un presunto delito de homicidio.
El caso está siendo investigado como un presunto delito de homicidio
El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, tal y como confirmó la Guardia Civil al medio canario. El agresor fue detenido cuando se produjo la pelea y fue acusado de un delito de agresión hasta que ‘Nino’ falleció debido a las lesiones que le causó el golpe del acusado.
‘Nino’ formaba parte del equipo de fútbol CD Ingenio, quien ha compartido un emotivo comunicado donde informaban de su fallecimiento y le dedicaban unas bonitas palabras acompañadas de una imagen suya: “Desde el CD Ingenio queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Nino. Nuestro cariño y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.