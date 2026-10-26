Gonzalo Barquilla 26 OCT 2026 - 18:32h.

Belén López Granados, investigada por la muerte de Josep Juanpere, figura en sociedades inmobiliarias y se vincula a Finca Cortesín

La declaración de Belén, la pareja de Josep Juanpere, ante los Mossos: asegura que no detectó que el arquitecto había muerto

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Belén López Granados, la pareja de Josep Juanpere, continúa siendo investigada por su presunta implicación en la muerte del arquitecto catalán, con quien mantuvo una relación sentimental de aproximadamente dos años.

La mujer fue detenida en Madrid en septiembre, nueve meses después de la muerte de su pareja, y pudo obtener la libertad provisional tras abonar una fianza de 80.000 euros. La gran incógnita del caso sigue siendo cómo se produjo la muerte del arquitecto. La autopsia detectó unas lesiones cervicales que han centrado las pesquisas en la hipótesis de una muerte por asfixia. La defensa, por su parte, atribuye esas lesiones a un accidente previo a la muerte y mantiene la inocencia de Belén.

Recientemente trascendieron diversos datos del perfil de la mujer detenida. Medios como 'Crónica Global' mencionaron que Belén es familiar de Javier López Granados, presidente y consejero delegado de Single Home, la sociedad propietaria de Finca Cortesín Hotel Golf & Spa, un complejo hotelero de Málaga que fue registrado por los Mossos d'Esquadra en el contexto de las pequisas del caso.

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El perfil empresarial de Elia Belén López Granados

La mujer de 64 años investigada, una persona de negocios inmobiliarios implicada en la estructura empresarial de su familia, contaría con seis hermanos, según los datos de 'Geneanet' consultados por la web de 'Informativos Telecinco'. Entre ellos se encuentran Javier López Granados y Enrique López Granados, presidente de Caledonian, una promotora y constructora especializada en viviendas de lujo y alta tecnología que ha promocionado el proyecto Caledonian Cortesín Villas, ubicado dentro del propio complejo Finca Cortesín Hotel Golf & Spa.

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La vinculación de Belén a la Finca Cortesín vendría reflejada además en la documentación oficial del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). En el número 19, publicado el 28 de enero de 2011, aparece el nombramiento de Elia Belén López Granados como apoderada mancomunada de Single Home SA., la inmobiliaria que gestiona el complejo malagueño. Este documento revelaría el nombre completo de la detenida, Elia Belén, que casualmente coincide con el de su madre, Elia Granados Peña, como reflejan los árboles genealógicos consultados. En el documento del BORME, además, aparecen varios de sus hermanos con los nombres que figuran en los datos de 'Geneanet'.

En plataformas como 'Empresia' y 'Datos CIF' también aparece Elia Belén López Granados como apoderada mancomunada de Single Home. Pero, además, aparecen otros dos cargos: fue apoderada mancomunada de BRIALFA SL entre diciembre de 2015 y diciembre de 2022, y figura como socia única de PORT ALDE SL desde marzo de 2016. Es decir, dos de los tres cargos societarios continuarían activos. En otros registros, como recoge el medio 'Expansión', se indica que Belén está vinculada con actividades clasificadas dentro del ámbito de los propietarios y administradores de bienes raíces. Entre los datos aparece el código CNAE 6810, correspondiente a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

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La familia López Granados, eso sí, ha perdido peso en el accionariado de Finca Cortesín Hotels & Resorts tras una reordenación financiera que ha convertido a Autonomy Global en el principal accionista del complejo situado en Casares, en Málaga. Según publica 'SGPlus', este fondo ha reforzado su participación mediante la capitalización de cerca de 25 millones de euros de deuda y aportaciones dinerarias próximas a los 14 millones, hasta superar el 40% del capital, mientras que la participación vinculada a los López Granados habría quedado por debajo del 30%. Autonomy también ha encargado a Goldman Sachs explorar posibles compradores para la deuda que todavía mantiene con la compañía, una operación que podría provocar nuevos cambios en la estructura accionarial del resort, según lo publicado este mes de octubre.

Enrique López Granados ha explicado en distintas entrevistas que Finca Cortesín nació como un proyecto familiar sobre unos terrenos que su padre adquirió en los años ochenta. El progenitor inició su trayectoria empresarial construyendo chalés en Getafe y fue ampliando sus negocios hasta impulsar el desarrollo del complejo malagueño. Con el paso de los años, sus hijos se incorporaron a la gestión de las distintas sociedades familiares.

La muerte de Josep Juanpere y las sospechas de una posible asfixia

La muerte del arquitecto barcelonés Josep Juanpere, el 26 de diciembre de 2025 en Baqueira (Lleida), se consideró inicialmente un fallecimiento natural por un posible infarto. Sin embargo, la autopsia detectó lesiones cervicales que abrieron la hipótesis de que hubiera muerto por una compresión en el cuello. Su pareja, Belén López Granados, fue detenida nueve meses después por su presunta implicación en el fallecimiento. La causa exacta de la muerte sigue sin determinarse.

Dos días antes del deceso, en Nochebuena, Juanpere había sufrido una indisposición y una caída en la que se golpeó contra un radiador. Recibió atención médica y puntos de sutura por una herida en la cabeza. La defensa atribuye a ese accidente las lesiones cervicales, mientras que la investigación trata de esclarecer si se produjeron entonces o en otro momento. Según las informaciones publicadas, los médicos que atendieron al arquitecto en el hospital no apreciaron lesiones en el cuello.

El cadáver lo encontró un sobrino del arquitecto, que acudió al apartamento preocupado porque no conseguía contactar con él. Belén estaba junto al cuerpo y, según las informaciones que han trascendido, no habría avisado a los servicios de emergencia y habría pedido a los presentes que rezaran. También se le atribuye la frase "Me quería casar con él y él no quería". Semanas después, habría acudido a un exorcista porque decía sentirse "endemoniada". Estas circunstancias forman parte de lo que se ha publicado sobre el caso, pero no prueban por sí mismas cómo murió Juanpere. La investigada subrayó ante los Mossos que no se percató que su pareja había fallecido y que en ningún momento supo que había dejado de respirar.

La investigación judicial debe determinar si las lesiones cervicales fueron causadas por una acción violenta que provocó o contribuyó a la muerte, o si existe otra explicación médica. También se analiza si pudo haber responsabilidad por no solicitar asistencia sanitaria a tiempo. La hipótesis de la asfixia sigue pendiente de confirmación y no se ha acreditado judicialmente cómo se produjo el fallecimiento. Las autoridades pincharon el teléfono de la pareja del arquitecto y siguen analizando el contenido.

Belén permanece en libertad provisional tras abonar la fianza. Continúa investigada, con el pasaporte retirado, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial. Durante los cerca de dos años que duró su relación, la pareja viajó a Grecia y recorrió destinos de Asia. Aquella vida en común quedó truncada pocos días después con la muerte del arquitecto, un caso que sigue rodeado de incógnitas. La defensa de Belén mantiene su inocencia mientras la investigación por el fallecimiento del gran amigo de Isak Andic continúa abierta.