La directora de la Casa de Ejercicios asegura que estos días han sudo muy duros para los familiares

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ToledoEntre 50 y 60 personas, familiares de personas desaparecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo), continúan en la Casa de Ejercicios 'El Buen pastor' de Toledo, que les acoge desde el pasado miércoles, donde este sábado trabajan 27 personas dando atención psicológica.

La directora de la Casa de Ejercicios 'El Buen pastor', Marta Gómez, ha explicado, en declaraciones al Canal 24 Horas de TVE, recogidas por Europa Press, que este sábado "ha bajado bastante el número de familiares" ya que, hasta las 02:00 horas de la pasada madrugada, muchos fueron recibiendo notificaciones de la Guardia Civil y, tras el desayuno, han empezado a salir a sus domicilios.

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Gómez ha reconocido que estos días "han sido muy duros" para todos, especialmente para los familiares, de los que ha resaltado su "serenidad, paciencia" y educación, mientras desde el centro han tratado de "mitigar ese dolor".

Los familiares están "rotos y con muchísimo dolor"

Como ha relatado, los familiares están "lógicamente, pues rotos y con muchísimo dolor. Llevan aquí desde el miércoles la mayoría, con lo cual han compartido mucho tiempo entre ellos", especialmente en la zona del jardín de la casa, donde han podido estar juntos y "entre ellos apoyarse".

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"Cuando uno estaba más bajito pues era ayudado por el que estaba un poco más entero, y lo han vivido así. Había momentos un poco más tranquilos, momentos de un parón" y, evidentemente, una vez que reciben las notificaciones de la Guardia Civil "salen rotos y buscan consuelo de unos a otros".

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En cuanto a la logística, la directora de la Casa de Ejercicios ha señalado que en el centro tienen mucha capacidad y justo el miércoles, de manera "providencial", tenían preparadas 105 camas, ya que el viernes les entraba un grupo de cien personas.

Fue la Junta de Comunidades la que les avisó de lo sucedido, tras comunicar con el vicario de Toledo, y les preguntó por su disposición para acoger a los familiares. "Lógicamente dijimos que sí, abrimos la casa y desde el miércoles pues fueron llevando a todas las familias".

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"Las familias puedan estar aquí hasta que lo necesiten", según Gómez

La Casa permanecerá abierta "lo que haga falta". "Las familias puedan estar aquí hasta que lo necesiten", ha continuado, confiando en que entre "hoy y mañana" puedan volver cada uno a sus hogares y estar unidos con sus familiares. "No por nosotros", ha aclarado, sino por que ellos puedan marcharse a sus domicilios.

La directora de 'El Buen pastor' también ha hablado de la visita que los Reyes de España realizaron este viernes a la Casa de Ejercicios. Los monarcas "fueron muy delicados con ellos, muy prudentes y vinieron a mostrar su apoyo también a todos los efectivos que han estado aquí trabajando".

"Las familias que quisieron pues los saludaron y, bueno, pues muy cariñosos, como no puede ser de otra manera, y entendiendo el dolor y mostrando su apoyo total tanto a los familiares, que eran los principales, siempre han sido aquí los principales, como los efectivos de psicólogos o trabajadores sociales" o sacerdotes.

Ofrecen ayuda psicológica

De otro lado, según ha informado la Junta en un comunicado, en la Casa de Ejercicios se mantienen todos los recursos que necesiten, tanto de traslados, como de avituallamiento o asistencia psicológica.

En cuanto a los recursos de atención psicológica, este sábado dan cobertura en este centro 27 profesionales, de las operadoras Renfe e Iryo, Instituto de Medicina Legal, Cruz Roja, Colegio de Trabajadores Sociales y de Cáritas.

Del mismo modo, desde anoche, se ha instalado un equipo fijo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), formado por un médico y una enfermera en este mismo centro de atención a familiares.