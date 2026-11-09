Buscan a Blanca, la menor desaparecida de 17 años en Villanueva de la Serena

Claudia Barraso 09 NOV 2026 - 18:58h.

La menor de 17 años desapareció el pasado domingo a las 21:45 de la noche

Nerviosismo en Ribera del Fresno ante la desaparición de un hombre de 59 años: no se sabe nada de él desde hace más de 10 días

Compartir







La Policía Nacional ha confirmado la desaparición de una menor en Villanueva de la Serena el pasado domingo a las 21:45 de la noche. Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para encontrar a la joven lo antes posible.

La familia de la menor ha denunciado su desaparición al comprobar que la joven se marchó y no volvió. Aunque por el momento se desconoce si lo hizo voluntariamente o estaba en algún lado y nunca regresó a su casa.

Para facilitar su búsqueda, han compartido un cartel con una fotografía suya y su descripción en la que aclaran que Blanca, de 17 años, tiene el pelo moreno, llevaba puesta una chaqueta verde, mallas deportivas negras y zapatillas blancas.

PUEDE INTERESARTE Encuentran sin vida a Victorio, el hombre de 82 años desaparecido durante una semana en Tarragona

El cartel de su desaparición

Además, la menor mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos castaños y el pelo negro. Las autoridades no han querido trasmitir más información del paradero de la desaparecida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sus seres queridos y amigos están compartiendo su fotografía a través de redes sociales para pedir información a cualquier persona que pueda saber algo sobre el paradero de la joven. Desconocen si pudo haberse marchado voluntariamente y si podría estar acompañada.