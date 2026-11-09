Las autoridades han analizado algunos restos encontrados en la casa de la mujer que apareció muerta en Albacete

Muere un hombre, de 55 años, por arma de fuego en Albacete: detienen a su mujer y su hijo

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Los químicos que analizaron los restos encontrados en la casa de la mujer que apareció muerta en su vivienda incendiada en Albacete, por cuyo presunto asesinato juzgan a su pareja, han indicado que en uno de los elementos sí encontraron "un acelerante de la combustión", en concreto "en el bote de alcohol".

Así lo han declarado este lunes en la quinta sesión del juicio que, con jurado popular, se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.

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También han declarado los policías que elaboraron el informe sobre ADN, que han detallado que, en las muestras recogidas en la casa, hallaron "restos compatibles con el perfil genético del detenido". El perito que valoró los daños provocados por el incendio en la vivienda, propiedad de la víctima y de su exmarido, ha comparecido para detallar que se cifran en unos 17.000 euros.

La causa de la muerte de la víctima

El acusado, que pidió declarar en último lugar, lo ha hecho a preguntas de su abogada y ha indicado que lo que ocurrió con su pareja fue "un forcejeo muy fuerte", que discutieron, y que ella le dijo que se fuera de su casa, por lo que le pidió las llaves del coche para llevarse sus cosas.Además, ha negado que la hubiera pegado antes y ha asegurado que no tiene nada que ver con el incendio. Según el acusado, cuando él se fue de la vivienda ella estaba con vida.

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El juicio seguirá este martes con las conclusiones de las partes. La Fiscalía ha pedido para el acusado 25 años de cárcel por asesinato y 15 más por el incendio, mientras que la acusación particular elevaba a 20 años la petición de pena por el fuego.

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La víctima presentaba golpes y quemaduras, pero según confirma ‘El Digital de Albacete’, la médico forense se centró en las lesiones del cuello, claves para establecer las causas de la muerte. En la laringe observaron “un infiltrado vital lineal compatible con una comprensión desde fuera” que se encuentran en consonancia con la presión de los dedos identificadas durante la autopsia.