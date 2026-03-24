El exjefe de ETA "Txeroki" sale de la prisión de Martutene en régimen de semilibertad

Soledad Iparraguirre fue la encargada, junto a Josu Ternera, de anunciar el fin de la banda terrorista en 2008

Compartir







La exjefa de ETA, Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes de la cárcel de Martutene de San Sebastián en régimen de semilibertad tras cumplir 22 años de los 400 de condena. El Reglamento Penitenciario le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver para dormir, siguiendo el mismo procedimiento aplicado a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', el pasado mes.

Iparraguirre ha salido de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Anboto, ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. La exetarra fue condenada a más de 400 años de prisión por su participación en una docena de asesinatos, entre ello el del comandante del Ejército Luciano Cortizo y el cartero Amurrio Estanislao Galindez.

El Gobierno Vasco concedió a la exdirigente de ETA este régimen de semilibertad que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir, aplicando el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que busca "hacer el sistema más flexible" que vaya preparando al reo para la reinserción social.

Para su concesión el recluso debe entregar un "plan de ejecución", en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Asociación de Víctimas del Terrorismo Covite considera "escandaloso" la concesión del régimen de semilibertad

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, consideró "escandaloso e injustificable" la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denunció, cuenta con un "historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".

El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. La mujer fue detenida en Francia, en octubre de 2004, junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, Antza, en una casa de Salis-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Soledad Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista.

Soledad Iparraguirre fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista en 2018 .