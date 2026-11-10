Malena Guerra 10 NOV 2026 - 15:41h.

La operación jaula en Oviedo para cazar a Miguel, el ruso, un delicuente de 64 años con numerosos antecedentes por coacciones, daños, amenazas y hurto, no cesa.

Juan José Rodríguez, el policía muerto en la explosión de Oviedo, subinspector de Guías Caninos, se iba a jubilar en un mes

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La operación jaula en Oviedo para cazar a Miguel, el ruso, un delicuente de 64 años con numerosos antecedentes por coacciones, daños, amenazas y hurto y sospecho de provocar hoy un tiroteo en el que fue herida una menor y colocar un explosivo en una bolsa que provocó la muerte de un policía y heridas graves a otro, sigue. Se busca piso por piso, por garajes y trasteros. Esta identificado y su mujer ya ha sido detenida e interrogada.

Todo ha ocurrido esta mañana a primera hora. Tras un tiroteo por una discusión vecinal en la que Manuel disparó a matar a una joven de 17 años. los agentes acudieron a la zona tras recibir un aviso. Allí se encontraron con que el padre estaba ya intentando llevarla al hospital, "la disparó a matar", señaló, y se encontraron con un bolso con un artefacto en el portal.

Al sacarlo a la calle explotó. Se desconoce si un temporizador fue activado para provocar el mayor daño posible. Como consecuencia de la explosión Juan José, policía, ha resultado muerto, a solo un mes de jubilarse, junto a su perro canino, mientras que otro se encuentra hospitalzado en estado grave.

Los vecinos no tardaron en salir de casa alarmados por el estruendo. Todo estaba destrozado. Pero lo peor estaba por llegar. La muerte de un policía y la lucha de un compañero por salvar su vida.