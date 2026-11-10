La joven de 17 años salía de casa para ir al instituto cuando el hombre, aún en busca y captura, disparó contra ella

El padre de la menor tiroteada por 'El Ruso', autor de la explosión mortal en Oviedo: "Le disparó a matar, mi hija está viva de milagro"

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Un policía ha muerto y otro ha resultado gravemente herido tras registrarse una explosión en el barrio de Villafría en Oviedo. Al parecer, los agentes acudieron a la zona tras recibir un aviso de que un hombre había disparado a una menor de 17 años.

Los vecinos han salido de casa alarmados por el estruendo. Todo está destrozado. Ha explotado una bomba, un artefacto dentro de una mochila que Manuel, de 64 años, ha dejado depositada encima de los buzones.

"Y al sacarlo, que los vecinos no corriesen peligro y cuando lo estaba manipulando, pues ha producido una explosión", explicaba Pedro Aguado, inspector de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Oviedo.

'El Ruso' tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto

Cuando los agentes han intentado bajarla para sacarla del portal, ha explotado. No está claro si llevaba temporizador. Juan José, un guía canino de la policía nacional, ha fallecido en el acto, con su perro Deni. Junto a él, el agente Valdés de los Tedax está gravemente herido.

"Está siendo atendido en el UCA, que tiene lesiones graves, pero en principio está estable", sostenía el inspector. Los policías habían acudido esta mañana a las viviendas sociales, donde supuestamente Manuel había disparado a una joven de 17 años cuando salía para ir al instituto. El padre intentaba ayudarla en medio de un tiroteo que, según la policía, se ha producido por un conflicto vecinal.

Manuel, 'El Ruso, como le conocen, tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto. Su mujer ha sido detenida en la vivienda.