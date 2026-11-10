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El agente de la Policía Nacional herido en la explosión de un artefacto en Oviedo se encuentra grave, pero estable. El objetivo de la operación a la que ha sido sometido era que pudiera mantener sus extremidades debido al impacto de metralla de la bomba que estalló y acabó con la vida de su compañero, Juan José, y de Deny, su perro policía.

El gran riesgo ahora es que sufra una infección, pero los médicos le dan esperanzas. "Se encuentra estable", han transmitido sus compañeros.

El tedax herido, paradojas de la vida, estuvo trabajando en el País Vasco en plena época de ETA. Ahora, un enfrentamiento entre vecinos, uno de ellos, Manuel, el ruso de 64 años, con amplios antecedentes penales, ha puesto su vida en vilo al provocar un tiroteo y dejar una mochila con explosivos a la espera de la llegada de los policías. No está claro si esta llevaba temporizador. La mujer del presunto asesino ha sido detenida y ha dado una localización donde Manuel no ha sido encontrado.

El agente F. J. G. V. se encarga de los equipos Benjamín y segundo Alevín de baloncesto del colegio de la Inmaculada de Gijón. En los Jesuitas también hace las funciones de entrenador su hijo mayor. Ambos se apoyan en las tareas deportivas. Su hijo pequeño es alumno del mismo colegio, según destaca La Nueva España.

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Manuel, el Ruso, tiene múltiples antecedentes

El sospechoso M.A.F. consta en los archivos policiales desde 2010 por delitos de lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurtos. El último antecedente policial es de este mismo año.

El sindicato Jupol ha querido expresar "su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente. El sindicato traslada sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable". "Desde el sindicato trasladamos toda nuestra fuerza y apoyo al compañero y a sus familiares en estos momentos extraordinariamente difíciles", indican.