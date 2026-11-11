Gonzalo Barquilla 11 NOV 2026 - 14:42h.

Una empleada de un establecimiento del polígono Espíritu Santo de Oviedo relata los registros para buscar a 'El Ruso'

El Ruso, el autor de la explosión mortal de Oviedo, "quería volar el edificio" y tiroteó a la menor al ser la primera en salir del portal

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La Policía Nacional ha desplegado este miércoles un amplio dispositivo en el polígono industrial Espíritu Santo de Oviedo para intentar localizar a Manuel Ferrero Álvarez, alias 'El Ruso'. Los agentes han inspeccionado varias instalaciones, aunque el registro ha concluido sin rastro del fugitivo. El sospechoso continúa en paradero desconocido desde el tiroteo y la posterior explosión de una mochila con un artefacto que el martes acabó con la vida del subinspector Juan José Rodríguez y de su perro policía Deny. Otro agente de los TEDAX permanece hospitalizado tras resultar gravemente herido por la detonación.

La búsqueda continúa en distintos puntos de Oviedo y sus alrededores, con controles y la participación de unidades especializadas. La preocupación de los investigadores es que 'El Ruso' pueda ir armado, lo que ha llevado a extremar las precauciones durante el operativo.

Una trabajadora de un establecimiento ubicado en el polígono Espíritu Santo ha relatado a la web de 'Informativos Telecinco' cómo ha vivido el despliegue y asegura que ha visto a los agentes acceder al menos a "dos naves" durante las inspecciones.

Un amplio despliegue de los GEO y unidades caninas en el polígono Espíritu Santo

La presencia policial en el polígono Espíritu Santo ha llamado la atención de los trabajadores y clientes durante la mañana de este 11 de noviembre. El dispositivo se ha llevado a cabo especialmente en la rotonda situada en la confluencia de las calles Irlanda y Holanda. "Ha habido un gran despliegue en la rotonda. Hemos podido ver muchos agentes de la Policía Nacional, a los GEO, equipos de perros especializados en detectar explosivos y otros efectivos", explica la mujer, testigo de los registros.

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La trabajadora asegura que los agentes accedieron a varias instalaciones para intentar localizar al fugitivo: "Los agentes han registrado al menos dos naves. Les he visto entrar en ellas", afirma.

El operativo se ha producido además cuando había un gran flujo de vehículos. Según la empleada, los agentes cortaron alguna de las carreteras de la zona del parque principal. Una de las salidas permaneció cerrada, aunque otra siguió abierta debido al tráfico que había en ese momento.

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La Policía Local trasladó a la Policía Nacional el interés de investigar esta zona del polígono después de detectar un vehículo sospechoso en el área industrial. A partir de ahí se organizó el despliegue para inspeccionar las instalaciones ante la posibilidad de que Manuel Ferrero se hubiera refugiado en alguna de ellas. La operación, sin embargo, ha concluido sin localizarlo y el hombre continúa en paradero desconocido.

Los vecinos aseguran que 'El Ruso' quería atacar a todo el bloque

La búsqueda de 'El Ruso' continúa desde el martes. El sospechoso disparó contra una menor de 17 años que salía del portal del edificio donde él lleva años residiendo, en el número 2 de la calle Rafael Urrusti, en el barrio ovetense de Villafría. Varios vecinos sostienen que llevaba tiempo enfrentado con residentes del inmueble y que habría permanecido apostado para disparar contra quienes salieran. La joven fue la primera en cruzar el portal y recibió un disparo a bocajarro.

Posteriormente, la mochila con el artefacto que presuntamente colocó Manuel en el portal explotó y acabó con la vida de Juan José Rodríguez y Deny. "Quería volar el edificio", sostienen algunos vecinos.

Diversas fuentes informan que la bomba se colocó encima de los buzones del portal y que el perro no llegaba a olisquearla. El artefacto explotó durante su manipulación. Los primeros análisis apuntan a que podría ser de fabricación casera, aunque no se ha confirmado oficialmente quién lo elaboró ni las circunstancias concretas de su preparación.

El agente de los TEDAX que participaba en la intervención resultó gravemente herido y tuvo que ser operado de urgencia. Según las últimas informaciones, ha perdido la visión de un ojo. La búsqueda de 'El Ruso' continúa en todo el Principado de Asturias y los agentes tratan de dar con su paradero.