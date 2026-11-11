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Fallece un hombre de 68 años en Arteixo tras ser alcanzada por una máquina agrícola con la que desplazaba leña

Agente de la Policía Local de A Coruña
Fallece una persona en Arteixo en A Coruña tras ser alcanzada por una máquina agrícola. Arhivo
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Una persona ha fallecido este miércoles en Arteixo (A Coruña) tras ser alcanzada por una máquina agrícola mientras trabajaba con ella en una finca de un familiar. Un vecino de 68 años fue golpeado por una especie de grúa con la que desplazaba leña y murió en el acto, según ha adelantado La Voz de Galicia. Según ha informado el 112 Galicia, en torno a las 16.00 horas la Central recibió un aviso de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 a causa de un accidente en la aldea de Mirón.

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En este contexto, se solicitó la colaboración de los Bomberos de Arteixo y de los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de la misma localidad. Finalmente, se descartó la excarcelación, ya que la persona estaba liberada y accesible, aunque finalmente falleció.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

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