Rebajar a más de la mitad la tasa máxima de alcohol al volante (de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2) se queda en el aire.

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El director de Tráfico, Pere Navarro, ha lamentado que el adelanto electoral impida aprobar la proposición de ley del PSOE para rebajar a más de la mitad la tasa máxima de alcohol al volante (de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2), porque -ha asegurado- "el tema estaba atado".

El pasado 29 de septiembre la mayoría del pleno del Congreso dio luz verde a la tramitación de la iniciativa, la segunda que presentaba el Grupo Socialista después de que en el mes de marzo una iniciativa similar fuera rechazada con los votos en contra de PP, Vox y ERC.

"Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que era presentarlo y el tema estaba atado", ha asegurado Navarro durante la presentación de la campaña de Cerveceros de España 'Elegir SIN al volante es la caña', que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El responsable de Tráfico ha achacado el rechazo del Congreso a la primera proposición de ley del Grupo Socialista a que "el interés público, en general, no está de moda", sino que "imperan intereses partidistas o particulares". Además, también lo atribuye a que los grupos parlamentarios tenían que decidir a la hora de votar entre su apoyo "al lobby del alcohol" o a las víctimas de tráfico.

"Es una decisión ética y moral y que cada uno asuma su responsabilidad", ha señalado Pere Navarro, quien ha insistido en que "el trabajo está hecho y es una cuestión solo de tiempo que al final podamos verlo aprobado".

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Navarro ha recordado que las actuales tasas de alcohol al volante si fijaron en 1998, con lo que pronto se cumplirán 30 años, y también ha rememorado que en 2007 se estableció por primera vez como delito en el Código Penal la conducción con una tasa de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante el acto, el presidente de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, ha presentado los datos de un estudio realizado mediante entrevistas 'online' a 2.000 personas que revela que el 47,3 % de los consumidores de cerveza SIN asegura que la toma siempre que tiene que conducir. En su nueva edición, la campaña de concienciación quiere poner el foco en salir y disfrutar de los planes sin renunciar a una elección responsable cuando toca conducir.

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Los datos del consumo de alcohol al volante en España

El alcohol al volante es mortal. El 49,9 % de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2025 había consumido al menos una sustancia tóxica (alcohol, drogas o fármacos) y de ese dato, el alcohol sigue siendo la sustancia más detectada (32,4%), seguida por la crecida de los positivos en drogas (14% en cocaína) y psicofármacos. En números, un total de 894 conductores fallecidos en siniestros viales sometidos a autopsia y análisis toxicológico, 446 conducían borrachos o drogados.

290 conductores fallecidos dieron positivo en alcohol y destacan dos datos: el 20% presenta una tasa de alcohol superior a 1,20 gramos por litro de sangre, el límite penal, y el 11,6% una intoxicación extrema, por encima de los 2 g/l. Recuerda que la única tasa segura al volante es 0,0%.

Las bebidas alcohólicas afectan a la concentración y los reflejos, lo que supone un grave problema en la conducción y puede acabar en un grave accidente de tráfico. Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a ponerte al volante está totalmente prohibido. La DGT establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre, igual que el límite para conductores profesionales (Autobuses, taxis, ambulancias, camiones de más de 3.500 kilos…), pero insistimos, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%.

En este sentido, la DGT castiga duramente el consumo de alcohol y drogas al volante. Si das positivo en alcohol, hasta 0,50 mg/l, la sanción económica será de 500 euros y 4 puntos. Más de 0,50 mg/l, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos, y si reincide, la sanción también será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada). Si has consumido drogas y das positivo, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos. Además, puedes estar cometiendo un delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.