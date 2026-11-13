Camryn Kinsey sufrió un desmayó en pleno directo en Fox News desatando el pánico entre los compañeros

David Serrato, marido de Irene Villa, anuncia que tiene cáncer: "Es una recaída del linfoma que sufrí, ahora golpea con más fuerza"

Compartir







Camryn Kinsey sufrió un desmayó en pleno directo en Fox News desatando el pánico entre los compañeros. La comentarista política estaba analizando la derrota electoral de la candidata demócrata Kamala Harris frente al entonces candidato republicano Donald Trump y como hicieron los demócratas en esas elecciones, se desplomó.

Justo estaba la comentarista política señalando que tuvieron "una presidencia y una campaña fallidas, así que esto se trata de incompetencia. No se trata de ideología ni de..." y, de repente, el desmayo.

PUEDE INTERESARTE Localizan un mechón de pelo de Airam Concepción, el joven que desapareció en La Palma hace casi nueves meses

"Oh, madre mía. Oh, tenemos... vamos a pedir ayuda para Cameron. Eh, voy a volver con Lydia mientras buscamos ayuda para Cameron. Bueno, Lydia, la, eh, presidenta, pero en realidad vamos a… vamos a hacer una pausa justo aquí", decía entrecortado Jonathan Hunt. sin saber muy bien cómo reaccionar, si ir a por ella o recogerla -un miembro del equipo se le había adelantado-, seguir con el programa o qué hacer. Finalmente decidió ir a publicidad.

PUEDE INTERESARTE Un paciente operado del corazón caza al ladrón de su móvil desde la cama del hospital, en Elche

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La presentadora, tras recuperarse del desmayo: "Me lo estoy tomando con calma"

La propia comentarista a tranquilizado a sus seguidores en redes sociales. "Vaya, disculpen el susto de anoche", ha comentado, agradeciendo, en primer lugar el trato de los compañeros de Fox. "Quiero empezar agradeciendo al increíble equipo de Fox News y a los paramédicos que respondieron con tanta rapidez y atención. Fue un momento inesperado y aterrador, pero gracias a su profesionalismo y amabilidad, estoy bien".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También ha dado las gracias a todos los seguidores que se han preocupado por su estado de salud. "A todos los que me han llamado, enviado mensajes, orado o se han preocupado por mí, gracias de todo corazón. Su apoyo ha significado muchísimo para mí".

La joven ha señalado que en estos momentos y tras el susto en pleno directo va a intentar tomarse las cosa con más calma. "Me lo estoy tomando con calma, manteniéndome hidratado, dejando que mi cuerpo descanse y agradeciendo a Dios que todo esté bien. Puede que no haya sido como planeaba terminar el segmento, pero pronto estaré de vuelta en la televisión. ¡Espero que el tiempo suficiente para terminar de hablar sobre Kamala!".