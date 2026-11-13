La última pista llevó a los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) a registrar este jueves por la tarde una finca cercana al inmueble donde se produjeron los hechos

Así ocurrió la explosión en la que murió un Policía en Oviedo: "Los agentes estaban trasladando la mochila para sacarla del portal"

Compartir







Los investigadores creen que de Manuel F., 'El Ruso', habría podido salir de España por lo que este viernes, la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo ha acordado emitir una orden europea de búsqueda para ampliar el rastreo del presunto autor de los hechos de Villafría, ha informado El Comercio.

La última pista llevó a los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) a registrar este jueves por la tarde una finca cercana al inmueble donde se produjeron los hechos sin que dieran con el presunto autor, un hombre de unos 60 años que cuenta con varios antecedentes por delincuencia común y que podría ir armado.

El dispositivo policial ha dado lugar a otros registros con resultado negativo, como los desarrollados en un edificio del barrio de Pumarín a primera hora de la noche del martes o en unas naves del Polígono Espíritu Santo, a las afueras de Oviedo, el miércoles por la mañana.

El jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, remarcó el pasado miércoles que el cuerpo está centrando todos sus esfuerzos en detener al responsable "lo antes posible" y para ello cuenta con amplio operativo con los grupos de élite del cuerpo.

Tiroteo en el barrio de Villafría

Los hechos ocurrieron a las 7:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó -al parecer por un conflicto vecinal- un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años, que se encuentra fuera de peligro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido grave a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido en el HUCA.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La mujer del presunto autor, que fue detenida de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó ayer en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque seguirá unida a la causa.