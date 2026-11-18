El alcance entre los dos vehículos se ha producido en el punto kilométrico 4.9 de la A-6

Un autobús que conecta Madrid con Pozuelo de Alarcón ha sufrido una avería que ha generado un pequeño atasco y dos autobuses han colisionado

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MadridUna colisión de dos autobuses que se encontraban entrando a la capital en el Bus-Vao de la A-6, en la zona de Ciudad Universitaria, ha dejado ocho heridos leves y retenciones en el acceso por esa vía, donde se han visto principalmente afectados los interurbanos que tienen como destino el intercambiador de Moncloa.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Emergencias Madrid, el alcance entre los dos vehículos se ha producido en el punto kilométrico 4.9 de la A-6, a la altura de Ciudad Universitaria, y ha obligado a cortar el tráfico totalmente en el carril Bus-VAO sobre las 9:00 horas.

Un autobús de la línea 656 de Avanza, que conecta Madrid con Pozuelo de Alarcón, ha sufrido una avería que ha generado un pequeño atasco en la entrada del intercambiador de Moncloa y dos autobuses han colisionado, según han explicado desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

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Ocho personas heridas y grandes retenciones en la entrada a Madrid capital

Como consecuencia del alcance entre los dos vehículos, ocho personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por sanitarios del Samur-Protección Civil. Finalmente, han trasladado a las víctimas al Hospital Universitario Clínico San Carlos, según ha informado el Gabinete de Información de Emergencias de Madrid.

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Además, el personal sanitario está atendiendo a más pasajeros de los autobuses por latigazos cervicales y lesiones menores. Bomberos de la capital también han acudido al lugar para controlar la situación.

Esto ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en el carril Bus-Vao de la A-6, con autobuses interurbanos que se dirigen al intercambiador de Moncloa que no pueden llegar a su destino. Además, la circulación en el tronco central registraba también complicaciones circulatorias.