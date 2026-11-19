La aeronave salió de la pista del Aeropuerto Internacional del Norte y terminó sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Se ha iniciado una investigación para determinar qué provocó que la avioneta saliera de la pista

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Nuevo LeónUna avioneta sufre un aparatoso accidente y se incendia durante la tarde del miércoles 18 de noviembre en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León, México. El siniestro se produce durante las maniobras de despegue en el Aeropuerto Internacional del Norte, cuando la aeronave sale de la pista y finalmente termina sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

El accidente provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia, entre ellos Protección Civil, bomberos y equipos de rescate. En imágenes difundidas en redes sociales se observa una columna de humo negro que se elevó desde los restos de la aeronave, mientras las autoridades atendían la emergencia.

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La situación también generó afectaciones al tránsito de vehículos en ambos sentidos de la carretera, debido a las labores de atención y seguridad en el lugar.

Todos los pasajeros sobrevivieron al accidente

Seis personas viajaban en la aeronave: dos tripulantes y cuatro pasajeros. Todos resultaron con lesiones leves, según informa la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). De acuerdo con el organismo, se trataba de una avioneta Piper PA-46, operada por la empresa Casago, S. A. de C. V., que tenía como destino el municipio de Atizapán, en el Estado de México.

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El incidente se registró a las 13:50 horas, cuando la aeronave se despistó durante el despegue y salió de las instalaciones aeroportuarias hacia la carretera a Laredo.

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Tras el accidente, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la atención de la contingencia. Asimismo, la pista 11/29 del aeropuerto permaneció cerrada mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

La AFAC también anunció el inicio de una investigación administrativa para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y determinar qué provocó que la avioneta saliera de la pista.

Otro accidente aéreo en México dejó un fallecido

Este accidente se suma a otro siniestro aéreo ocurrido el martes 17 de noviembre en el estado de Durango, también en México. En ese caso, una avioneta privada se precipitó poco después de despegar de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, confirmó que el piloto falleció. En la aeronave viajaban otras cinco personas: cuatro pasajeros y un segundo tripulante, cuya identidad no había sido establecida inicialmente. Según explicó el mandatario, un posible fallo durante el despegue habría obligado a los ocupantes a intentar un aterrizaje de emergencia.

Por su parte, la AFAC indicó que la aeronave era un Cessna modelo 500, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, y que se precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 del aeropuerto de Durango. Las autoridades también iniciaron las investigaciones correspondientes.