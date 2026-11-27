Agencia EFE 27 NOV 2026 - 18:21h.

Según los primeros indicios se especula con la posibilidad de que la tripulación dejase abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre

Desaparece la mancha "mínima" de residuos del 'Med Emre' y se confirma que no hay contaminación en la zona del naufragio

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El buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza y cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, será remolcado en su estado actual hasta el puerto murciano de Cartagena, adonde se pretende que llegue el próximo lunes, según ha anunciado este viernes la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado.

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Cartagena era la única posible

En una comparecencia ante los medios tras una reunión de más de cinco horas en la que ha estado presente de nuevo el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, Delgado ha señalado que la opción de Cartagena era la única posible dadas las características que reúne por su calado, ya que el buque será remolcado boca abajo, tal cual se encuentra en estos momentos tras haber volcado la noche del pasado miércoles.

El remolque será "inminente", según la capitana marítima, quien ha añadido que se prevé que llegue el próximo lunes ante las buenas condiciones meteorológicas de estos días.

Respecto a las causas del naufragio, ha añadido que, además del mal tiempo con que se encontró el Med Emre, con olas de más de cuatro metros, pudo haber "actuaciones a bordo por parte de la tripulación", como que quedasen abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre de una de las bandas del buque, y eso habría favorecido la entrada masiva de agua de mar, la escora súbita a la banda de estribor y el posterior vuelco.