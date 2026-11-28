El Gobierno de Murcia presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para evitar la llegada del buque

El marinero fallecido en el naufragio del 'Med Emre' era el jefe de máquinas del buque que transportaba gasóleo marino

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MurciaEl Gobierno de Murcia presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada del buque naufragado en Ibiza con una carga de unos ocho millones de litros de gasóleo al puerto de Cartagena, hacia donde se dirige remolcado y volcado desde el lugar del accidente.

El Gobierno de Murcia exige al central otra alternativa

El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, expresaba este viernes su rechazo a que el buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza, sea remolcado al puerto de Cartagena y ha exigido al Ejecutivo central que busque otra alternativa.

"Exigimos al Gobierno de España que busque una alternativa que no sea al puerto de Cartagena. Las aproximadamente 8.000 toneladas de gasóleo que transporta el buque representan un riesgo potencial para nuestro litoral y nuestros ecosistemas marinos", ha declarado López Miras en una comparecencia ante los medios de comunicación en Cartagena.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha anunciado que la opción de Cartagena, en concreto la dársena de Escombreras, es la única que reúne las condiciones de profundidad, resistencia y espacio para la operación y seguridad necesarias.

PUEDE INTERESARTE El buque 'Med Emre envió una señal de socorro por una entrada incontrolada de agua una hora y media antes de hundirse en la costa de Ibiza

El buque volcó se mantiene semihundido

El Med Emre, propiedad de la naviera turca YMN, volcó el miércoles a 19 millas náuticas al noroeste de la isla de Ibiza y se mantiene semihundido y vigilado por Salvamento Marítimo con la quilla al aire.

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En el siniestro, cuyas causas aún se desconocen, falleció un marinero turco y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

López Miras ha subrayado que el de Cartagena "es el único puerto del Mediterráneo que cuenta con 10 espacios protegidos" de la Red Natura 2.000, que podrían resultar afectados, así como que el traslado pasaría cerca del mar Menor, lo que "agrava nuestra preocupación" por el riesgo medioambiental, ha insistido.