El relato de cinco enfermeras que llevan tres días atrapadas en el puerto de Dubái: "No sabemos hasta cuándo"

Marta Vivó, Ángela Taracido, Lucía Mateo, Lucía Salinas y Marina Vázquez son cinco amigas enfermeras de 23 y 24 años que se conocieron en la universidad y juntas emprendieron un viaje en barco que se truncó el último día tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Salieron el día 22 de febrero de Madrid hacia Doha, en Catar, con destino a Bahréin, Dubai y Sir Bani Yas, una isla en Abu Dhabi. La noche del sábado 28 de febrero tenían que viajar a la capital de Catar para volar el domingo a Madrid, pero no llegaron a salir del puerto de Dubái.

Fue allí, en la ciudad de Dubái, donde les pilló la oleada de ataques la tarde del sábado. "Todo era normalidad. Nos enteramos por las familias y luego ya no bajamos del barco", han afirmado desde el interior de un barco de MSC Cruceros, donde llevan tres días sin salir.

Aunque el capitán les informa de la situación tres veces al día, la incertidumbre y la falta de información es total, han confirmado las jóvenes en una conversación con Europa Press, que solo saben que la empresa MSC Cruceros "se encargará de la vuelta" y que les toca esperar. "No sabemos ni cuándo ni desde dónde volveremos", han indicado. Pese a la situación, han confirmado que "ayuda saber que hay otras personas igual y estar entre amigas".

"Llevamos tres días sin salir del barco, pero hay cierta normalidad", han confirmado las jóvenes, que están recibiendo "muchas facilidades". También han dicho que estos días han escuchado "ruidos fuertes" y han visto "humo y seis explosiones seguidas". Aunque tienen permitido salir al puerto, las amigas han decidido permanecer en el crucero por precaución, desde donde han visto también "estelas rojas" de lo que, según creen, son "misiles interceptados".

"Unos 40 españoles" y niños pequeños

De las aproximadamente seis mil personas que están en el crucero hay "unos cuarenta españoles" han afirmado las amigas. Entre ellos, hay niños, "al menos uno de tres años", que, según han confirmado las jóvenes, usan la guardería del barco. "Los padres están preocupados pero los más pequeños no entienden muy bien lo que pasa", han destacado.

Las actividades del crucero --toboganes y clases baile-- mantienen la normalidad dentro de la excepcionalidad de la situación para distracción del pasaje. Desde la naviera han confirmado a Europa Press que la situación a bordo "es tranquila" y han confirmado que hay comunicación con "diversas embajadas" y ministerios de Asuntos Exteriores para facilitar la información necesaria y coordinar los posibles planes de repatriación.

Respecto al contacto con la embajada española, las jóvenes han confirmado que ya se han puesto en contacto con los españoles y que "están pendientes". "Saben que estamos aquí", han afirmado las amigas. Además, les han recordado que sigan las indicaciones y estén atentas a las redes sociales.

Más atrapados en Omán "totalmente controlados"

Por otro lado, la periodista asturiana Esperanza Montes, atrapada en Omán desde hace dos días por el desvío de su vuelo, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que "la incertidumbre es total". Aún así, ha confirmado que, tanto ella como sus acompañantes se encuentrasn bien: "Estamos atendidos y en un sitio seguro", ha señalado desde el hotel en el que fueron alojados todos los pasajeros del avión desviado.

Montes ha asegurado que la compañía aérea Qatar Arwais les ha tratado "muy bien", pero se encuentran a la espera den que les den información de cuándo podrán volar. En este sentido, ha admitido que están seguros porque les han informado de que Omán es zona "neutral".

De todas maneras, la periodista ha informado que se desplazarán al aeropuerto para comprobar la situación de primera mano, porque las informaciones que les llegan son "contradictorias". Aunque les hayan indicado que en el aeropuerto de Omán no estaban ni aterrizando ni despegando vuelos, ellos mismos han podido observar alguno desde el hotel. "Parece que algo de movimiento hay", ha destacado.

Montes ha confirmado que la embajada se ha puesto en contacto con ellos y les ha comentado que hay unos 200 españoles en Omán, aunque desconoce si hay residentes además de los turistas, pero señala que desde la embajada los tienen "totalmente controlados".

Esta periodista había volado el pasado día 14 a Indonesia en un viaje organizado de surf. Fue en el vuelo de regreso cuando los bombardeos a Irán obligaron a cerrar el espacio aéreo de la zona y desviaron el avión en el que iban a Omán, donde aún permanecen.

Su vuelo, de la compañía Qatar Airways, salió el pasado viernes de Kuala Lumpur (Malasia) con destino a Madrid, a donde estaba previsto que llegaran el sábado por la noche, con una escala previa en Doha (Catar) de dos horas y media. Ya a falta de una hora y media para aterrizar en Doha fue cuando desviaron el vuelo a Omán, donde aún permanecen desde el pasado sábado.