Rocío Amaro 03 MAR 2026 - 11:26h.

Dos grupos de sacerdotes y fieles de Almería, Málaga, Sevilla y Jaén atraviesan Israel por rutas alternativas para evitar las zonas de conflicto

La guerra EEUU e Israel contra Irán, en directo| España aclara que "no hay ninguna presión" de Trump para el uso de las bases de Rota y Morón

AlmeríaEl operativo de evacuación para los ciudadanos andaluces bloqueados en Tierra Santa ha dado este martes su paso definitivo. Tras días de incertidumbre refugiados en hoteles de Jerusalén, los grupos de peregrinos han logrado abandonar la ciudad santa a primera hora de la mañana para iniciar un largo trayecto por carretera con destino a El Cairo. Se trata de un viaje de casi diez horas de duración que atraviesa el territorio israelí bajo estrictas medidas de seguridad e incluso cambios de itinerario constantes para evitar cualquier riesgo derivado del conflicto bélico entre Irán e Israel.

Entre los evacuados se encuentra el grupo liderado por el sacerdote Antonio Cobo, párroco de Cuevas del Almanzora, Almería, quien ha confirmado que la expedición ya ha alcanzado la frontera egipcia. "Lo más importante es que hemos estado muy unidos; ya estamos en el autobús y el plan es dormir en un hotel de El Cairo para volar este miércoles por la mañana hacia Madrid", explica el párroco.

El grupo, que incluye a 29 personas de distintas provincias andaluzas, prevé aterrizar en la capital española a primera hora de la tarde de mañana miércoles, poniendo fin a una experiencia que Cobo define como "inolvidable y de mucha fe", a pesar de las circunstancias.

Diez horas de carretera y cambio de convoy

La logística de la salida no es especialmente sencilla. Pepe Cuevas, uno de los vecinos almerienses que viaja en el convoy, relata a la web de Informativos Telecinco su situación a escasos 18 kilómetros de la aduana: "Vamos bien, atravesando el país en autobús. Al llegar a la frontera tenemos que cambiar de vehículo y de chófer para entrar en Egipto".

El plan de viaje contempla la llegada al hotel de El Cairo en torno a las 20:00 horas de hoy, momento en el que se les notificará la hora exacta del vuelo transcontinental que les devolverá a suelo español.

La travesía ha obligado a estos andaluces a desconectar sus comunicaciones durante parte del trayecto tanto por motivos de seguridad como por la falta de cobertura en las zonas más desérticas. "Nos quedamos sin internet por ahora, pero ya estamos en la frontera", confirmaba Cuevas en su último mensaje, transmitiendo la tranquilidad de haber dejado atrás la zona de mayor peligro y el sonido constante de las alarmas de bombardeo que marcaron sus últimas noches en Jerusalén.

El refugio de los franciscanos y la familia de Málaga

De forma paralela, otro grupo compuesto por ocho sacerdotes y un laico de Gádor (Almería), guiados por un párroco franciscano de Palos de la Frontera (Huelva), también ha conseguido completar con éxito su salida. Estos peregrinos se encontraban alojados en Casa Nova, la hospedería de los franciscanos en la ciudad santa. "Los franciscanos nos han cuidado mucho mientras veíamos las vías alternativas para salir; nos sentíamos seguros y con la confianza puesta en Dios", explicaba el sacerdote José María Sánchez García poco antes de iniciar la marcha.

Este segundo grupo ha compartido su evacuación con una familia de Málaga que se encontraba en el mismo hospedaje. Tras casi 12 horas de autobús y sorteando los cierres de carreteras, han confirmado su llegada a El Cairo tras cruzar con éxito los controles fronterizos.

Para estos sacerdotes, que aterrizaron hace una semana en Nazaret para celebrar el inicio de la Cuaresma, la sorpresa del cierre del espacio aéreo se ha transformado en un mensaje de "ayuda y conocimiento de la realidad de esta tierra", según relatan tras haber vivido en primera persona el estallido de la guerra.

El regreso definitivo a Andalucía

Para Pepe Cuevas, Antonio Cobo y el resto de los fieles de Almería, Jaén, Sevilla y Málaga, la jornada de hoy supone el alivio de la salida. Atrás quedan las noches de vigilia en los refugios del hotel y las ventanas temblando por las explosiones.

Si se cumplen las previsiones de vuelo, los peregrinos andaluces podrán estar mañana por la noche en sus respectivos hogares, cerrando un viaje que, como afirma el párroco Cobo, "ha permitido que mucha gente escuche el mensaje de los peregrinos" en una situación de extrema intensidad.